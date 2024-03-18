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В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 18.03.2024
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17:59 18.03.2024 (обновлено: 18:20 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/klub-1934076895.html
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 18.03.2024
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*
Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию, что в заведении пропагандируют запрещенное в России экстремистское движение "ЛГБТ*",... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:59
2024-03-18T18:20
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
екатерина мизулина
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
лига безопасного интернета
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию, что в заведении пропагандируют запрещенное в России экстремистское движение "ЛГБТ*", сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. "В Оренбурге полицейские пресекли деятельность ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещенного в РФ. Оперативниками центра противодействия экстремизму регионального УМВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии Оренбургской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в одном из ночных клубов областного центра, где пропагандировались идеи, запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ*", - говорится в сообщении. Полицейские опросили работников и посетителей заведения, поступило более 15 заявлений о противоправной деятельности, направленной на пропаганду "ЛГБТ*", добавили в областной полиции. "В ходе обысков полицейскими обнаружены и изъяты видеорегистраторы, смартфоны, ноутбуки, пакеты с женской одеждой и париками. Кроме того, установлено, что в заведении реализовывалась алкогольная продукция без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщает областное МВД. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что речь идет о клубе "Поза" (Pose). По ее словам, следственные органы области возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Это первое в России подобное уголовное дело после решения Верховного суда о признании "ЛГБТ*" экстремистским движением. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение "ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20240311/lgbt-1932305890.html
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происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, екатерина мизулина, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), лига безопасного интернета
Происшествия, Россия, Оренбург, Оренбургская область, Екатерина Мизулина, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Лига безопасного интернета
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*

В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду запрещенного в РФ ЛГБТ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию, что в заведении пропагандируют запрещенное в России экстремистское движение "ЛГБТ*", сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
«
"В Оренбурге полицейские пресекли деятельность ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещенного в РФ. Оперативниками центра противодействия экстремизму регионального УМВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии Оренбургской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в одном из ночных клубов областного центра, где пропагандировались идеи, запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ*", - говорится в сообщении.
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Полицейские опросили работников и посетителей заведения, поступило более 15 заявлений о противоправной деятельности, направленной на пропаганду "ЛГБТ*", добавили в областной полиции.
«
"В ходе обысков полицейскими обнаружены и изъяты видеорегистраторы, смартфоны, ноутбуки, пакеты с женской одеждой и париками. Кроме того, установлено, что в заведении реализовывалась алкогольная продукция без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщает областное МВД.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что речь идет о клубе "Поза" (Pose). По ее словам, следственные органы области возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Это первое в России подобное уголовное дело после решения Верховного суда о признании "ЛГБТ*" экстремистским движением.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение "ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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ПроисшествияРоссияОренбургОренбургская областьЕкатерина МизулинаОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Лига безопасного интернета
 
 
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