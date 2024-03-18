https://ria.ru/20240318/klub-1934076895.html

В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*

В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 18.03.2024

В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*

Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию, что в заведении пропагандируют запрещенное в России экстремистское движение "ЛГБТ*",... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:59

2024-03-18T17:59

2024-03-18T18:20

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

екатерина мизулина

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595361094_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_67669eb647a8f6a56563afefd8d9acba.jpg

УФА, 18 мар – РИА Новости. Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию, что в заведении пропагандируют запрещенное в России экстремистское движение "ЛГБТ*", сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. "В Оренбурге полицейские пресекли деятельность ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещенного в РФ. Оперативниками центра противодействия экстремизму регионального УМВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии Оренбургской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в одном из ночных клубов областного центра, где пропагандировались идеи, запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ*", - говорится в сообщении. Полицейские опросили работников и посетителей заведения, поступило более 15 заявлений о противоправной деятельности, направленной на пропаганду "ЛГБТ*", добавили в областной полиции. "В ходе обысков полицейскими обнаружены и изъяты видеорегистраторы, смартфоны, ноутбуки, пакеты с женской одеждой и париками. Кроме того, установлено, что в заведении реализовывалась алкогольная продукция без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщает областное МВД. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что речь идет о клубе "Поза" (Pose). По ее словам, следственные органы области возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Это первое в России подобное уголовное дело после решения Верховного суда о признании "ЛГБТ*" экстремистским движением. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение "ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240311/lgbt-1932305890.html

https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html

россия

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, екатерина мизулина, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), лига безопасного интернета