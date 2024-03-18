В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду запрещенного в РФ ЛГБТ
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
УФА, 18 мар – РИА Новости. Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию, что в заведении пропагандируют запрещенное в России экстремистское движение "ЛГБТ*", сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
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"В Оренбурге полицейские пресекли деятельность ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещенного в РФ. Оперативниками центра противодействия экстремизму регионального УМВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии Оренбургской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в одном из ночных клубов областного центра, где пропагандировались идеи, запрещенного на территории РФ движения "ЛГБТ*", - говорится в сообщении.
Полицейские опросили работников и посетителей заведения, поступило более 15 заявлений о противоправной деятельности, направленной на пропаганду "ЛГБТ*", добавили в областной полиции.
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"В ходе обысков полицейскими обнаружены и изъяты видеорегистраторы, смартфоны, ноутбуки, пакеты с женской одеждой и париками. Кроме того, установлено, что в заведении реализовывалась алкогольная продукция без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщает областное МВД.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что речь идет о клубе "Поза" (Pose). По ее словам, следственные органы области возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Это первое в России подобное уголовное дело после решения Верховного суда о признании "ЛГБТ*" экстремистским движением.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение "ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
* Запрещенное в России экстремистское движение