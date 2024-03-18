https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html

"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России

"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России - РИА Новости, 18.03.2024

"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России

Китай собирается импортировать рекордные объемы российской нефти в марте, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:34

2024-03-18T18:34

2024-03-18T18:34

экономика

китай

россия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_5b24ccd343b2524345d824605ab0e896.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китай собирается импортировать рекордные объемы российской нефти в марте, сообщил Bloomberg."В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день", — говорится в публикации.По информации СМИ, пока неясно, продадут ли дополнительные партии горючего реальным покупателям или отправят на таможенное хранение.Ранее РИА Новости провело расчеты, согласно которым Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими санкций против Москвы.

https://ria.ru/20240312/putin-1932583167.html

https://ria.ru/20240312/gazprom-1932572752.html

китай

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, китай, россия, европа