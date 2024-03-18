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"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России - РИА Новости, 18.03.2024
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18:34 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html
"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России
"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России - РИА Новости, 18.03.2024
"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России
Китай собирается импортировать рекордные объемы российской нефти в марте, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:34
2024-03-18T18:34
экономика
китай
россия
европа
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китай собирается импортировать рекордные объемы российской нефти в марте, сообщил Bloomberg."В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день", — говорится в публикации.По информации СМИ, пока неясно, продадут ли дополнительные партии горючего реальным покупателям или отправят на таможенное хранение.Ранее РИА Новости провело расчеты, согласно которым Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими санкций против Москвы.
https://ria.ru/20240312/putin-1932583167.html
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экономика, китай, россия, европа
Экономика, Китай, Россия, Европа
"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России

Bloomberg: Китай собирается импортировать рекордное количество российской нефти

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Fotolia / Savvapanf Photo
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китай собирается импортировать рекордные объемы российской нефти в марте, сообщил Bloomberg.
"В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день", — говорится в публикации.
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По информации СМИ, пока неясно, продадут ли дополнительные партии горючего реальным покупателям или отправят на таможенное хранение.
Ранее РИА Новости провело расчеты, согласно которым Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими санкций против Москвы.
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