https://ria.ru/20240318/kitay-1933934076.html
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 18.03.2024
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая
Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:00
2024-03-18T11:00
2024-03-18T11:00
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее Путин заявил, что "попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал". "Китай высоко ценит соответствующие заявления президента Путина", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что в мире есть лишь один Китай, а правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240318/kitay-1933851266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, владимир путин, тайвань, пекин
В мире, Китай, Владимир Путин, Тайвань, Пекин
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая
Представитель МИД Китая Линь Цзянь: Пекин ценит позицию Путина по Тайваню
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее Путин заявил, что "попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал".
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"Китай высоко ценит соответствующие заявления президента Путина", - сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что в мире есть лишь один Китай, а правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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