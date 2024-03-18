https://ria.ru/20240318/kitay-1933934076.html

Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая

Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 18.03.2024

Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая

Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:00

2024-03-18T11:00

2024-03-18T11:00

в мире

китай

владимир путин

тайвань

пекин

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее Путин заявил, что "попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал". "Китай высоко ценит соответствующие заявления президента Путина", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что в мире есть лишь один Китай, а правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240318/kitay-1933851266.html

https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931619153.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, владимир путин, тайвань, пекин