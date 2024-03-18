Рейтинг@Mail.ru
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kitay-1933934076.html
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 18.03.2024
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая
Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:00
2024-03-18T11:00
в мире
китай
владимир путин
тайвань
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее Путин заявил, что "попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал". "Китай высоко ценит соответствующие заявления президента Путина", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что в мире есть лишь один Китай, а правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240318/kitay-1933851266.html
https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931619153.html
китай
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, владимир путин, тайвань, пекин
В мире, Китай, Владимир Путин, Тайвань, Пекин
Пекин ценит позицию Путина по Тайваню, заявили в МИД Китая

Представитель МИД Китая Линь Цзянь: Пекин ценит позицию Путина по Тайваню

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Китай высоко ценит позицию президента РФ Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее Путин заявил, что "попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал".
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем
Вчера, 00:29
"Китай высоко ценит соответствующие заявления президента Путина", - сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что в мире есть лишь один Китай, а правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И
7 марта, 05:34
 
В миреКитайВладимир ПутинТайваньПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала