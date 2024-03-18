https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html

РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов

РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024

РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов

Основными странами-источниками кибератак во время выборов президента России стали Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва, сообщил Роскомнадзор РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:56

2024-03-18T18:56

2024-03-18T19:31

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Основными странами-источниками кибератак во время выборов президента России стали Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов... Основные страны-источники атак: Германия, Англия, США, Финляндия, Литва", - рассказало ведомство.По словам регулятора, в эти дни были заблокированы 5 фишинговых сайтов, имитирующих ресурсы выборов. В свою очередь контрмеры специалистов регулятора исключили влияние DDoS-атак на российскую инфраструктуру, сбоев или недоступности ресурсов в результате атак не было, все атаки были отражены.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.

https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933965116.html

https://ria.ru/20240318/rkn-1934079856.html

германия

англия

сша

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германия, в мире, англия, сша, выборы президента рф, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)