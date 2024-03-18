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РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:56 18.03.2024 (обновлено: 19:31 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html
РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов
РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов - РИА Новости, 18.03.2024
РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов
Основными странами-источниками кибератак во время выборов президента России стали Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва, сообщил Роскомнадзор РИА... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:56
2024-03-18T19:31
выборы президента россии — 2024
германия
в мире
англия
сша
выборы президента рф
владимир путин
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Основными странами-источниками кибератак во время выборов президента России стали Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва, сообщил Роскомнадзор РИА Новости."Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов... Основные страны-источники атак: Германия, Англия, США, Финляндия, Литва", - рассказало ведомство.По словам регулятора, в эти дни были заблокированы 5 фишинговых сайтов, имитирующих ресурсы выборов. В свою очередь контрмеры специалистов регулятора исключили влияние DDoS-атак на российскую инфраструктуру, сбоев или недоступности ресурсов в результате атак не было, все атаки были отражены.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
https://ria.ru/20240318/pamfilova-1933965116.html
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германия, в мире, англия, сша, выборы президента рф, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Германия, В мире, Англия, США, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов

РКН заявил, что кибератаки во время выборов шли из ФРГ, Великобритании и США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Основными странами-источниками кибератак во время выборов президента России стали Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва, сообщил Роскомнадзор РИА Новости.
"Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов... Основные страны-источники атак: Германия, Англия, США, Финляндия, Литва", - рассказало ведомство.
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Памфилова рассказала об опасных воздействиях на сайт ЦИК во время выборов
Вчера, 12:18
По словам регулятора, в эти дни были заблокированы 5 фишинговых сайтов, имитирующих ресурсы выборов. В свою очередь контрмеры специалистов регулятора исключили влияние DDoS-атак на российскую инфраструктуру, сбоев или недоступности ресурсов в результате атак не было, все атаки были отражены.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
РКН рассказал, сколько DDoS-атак совершили во время выборов президента
Вчера, 18:27
 
Выборы президента России — 2024ГерманияВ миреАнглияСШАВыборы президента РФВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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