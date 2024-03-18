https://ria.ru/20240318/khakasiya-1933905999.html

Явка на выборах президента России в Хакасии стала рекордной

Явка на выборах президента России в Хакасии стала рекордной - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах президента России в Хакасии стала рекордной

Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в Хакасии составила 74,38%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:14

2024-03-18T09:14

2024-03-18T09:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в Хакасии составила 74,38%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. "Только что завершилось итоговое заседание избиркома Хакасии. Итоговая явка избирателей составила 74,38%. Это рекордный показатель для республики. В 2018 году явка была более 65%", - сказал собеседник агентства. По итогам голосования на выборах президента РФ в Хакасии кандидат и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 85,28% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,84% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,01% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,3% голосов.

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республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, республика хакасия