https://ria.ru/20240318/kanada-1933894644.html

Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России

Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024

Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России

Россию совершено не интересует реакция Канады на состоявшиеся президентские выборы в России, иллюзий о возможном признании результатов нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:11

2024-03-18T07:11

2024-03-18T07:11

выборы президента россии — 2024

олег степанов

канада

россия

оттава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6faa9b76737d5c3488e91a316141b2e0.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Россию совершено не интересует реакция Канады на состоявшиеся президентские выборы в России, иллюзий о возможном признании результатов нет, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Иллюзий о том, что Канада как-то признает наши выборы, у меня нет. Но, с другой стороны, нам совершенно неинтересно, признают они наши выборы или нет. Для нас интересно то, как наши граждане проголосовали, а мнение Канады или США, или, там, Евросоюза - для нас это где-то за пределами нашего интереса", - сказал Степанов. Рассуждая о будущем отношений двух стран, российский дипломат подчеркнул, что Россия хочет видеть в Канаде "предсказуемого, доброго соседа". "Никогда Канаду с нашей стороны мы ни соперником, ни врагом, ни какой-то там недружественной страной не обозначали. Мы исключительно реагируем на политику федеральных властей Оттавы", - сказал Степанов. Он добавил, что Россию и Канаду многое связывает, в том числе Арктика и климатические вопросы. "У нас есть огромный нереализованный потенциал... Но танго надо танцевать вдвоем. У нас рука всегда протянута в дружелюбном рукопожатии. А вот ответит ли на это Канада или нет - это вопрос к ним", - отметил Степанов.

https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html

https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html

канада

россия

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег степанов, канада, россия, оттава