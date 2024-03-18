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Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:11 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kanada-1933894644.html
Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России
Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России
Россию совершено не интересует реакция Канады на состоявшиеся президентские выборы в России, иллюзий о возможном признании результатов нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:11
2024-03-18T07:11
выборы президента россии — 2024
олег степанов
канада
россия
оттава
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Россию совершено не интересует реакция Канады на состоявшиеся президентские выборы в России, иллюзий о возможном признании результатов нет, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Иллюзий о том, что Канада как-то признает наши выборы, у меня нет. Но, с другой стороны, нам совершенно неинтересно, признают они наши выборы или нет. Для нас интересно то, как наши граждане проголосовали, а мнение Канады или США, или, там, Евросоюза - для нас это где-то за пределами нашего интереса", - сказал Степанов. Рассуждая о будущем отношений двух стран, российский дипломат подчеркнул, что Россия хочет видеть в Канаде "предсказуемого, доброго соседа". "Никогда Канаду с нашей стороны мы ни соперником, ни врагом, ни какой-то там недружественной страной не обозначали. Мы исключительно реагируем на политику федеральных властей Оттавы", - сказал Степанов. Он добавил, что Россию и Канаду многое связывает, в том числе Арктика и климатические вопросы. "У нас есть огромный нереализованный потенциал... Но танго надо танцевать вдвоем. У нас рука всегда протянута в дружелюбном рукопожатии. А вот ответит ли на это Канада или нет - это вопрос к ним", - отметил Степанов.
https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html
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олег степанов, канада, россия, оттава
Выборы президента России — 2024, Олег Степанов, Канада, Россия, Оттава
Посол в Канаде прокомментировал реакцию властей на выборы в России

Дипломат Степанов: Россию совершенно не интересует реакция Канады на выборы

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Россию совершено не интересует реакция Канады на состоявшиеся президентские выборы в России, иллюзий о возможном признании результатов нет, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
«
"Иллюзий о том, что Канада как-то признает наши выборы, у меня нет. Но, с другой стороны, нам совершенно неинтересно, признают они наши выборы или нет. Для нас интересно то, как наши граждане проголосовали, а мнение Канады или США, или, там, Евросоюза - для нас это где-то за пределами нашего интереса", - сказал Степанов.
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Рассуждая о будущем отношений двух стран, российский дипломат подчеркнул, что Россия хочет видеть в Канаде "предсказуемого, доброго соседа". "Никогда Канаду с нашей стороны мы ни соперником, ни врагом, ни какой-то там недружественной страной не обозначали. Мы исключительно реагируем на политику федеральных властей Оттавы", - сказал Степанов.
Он добавил, что Россию и Канаду многое связывает, в том числе Арктика и климатические вопросы.
"У нас есть огромный нереализованный потенциал... Но танго надо танцевать вдвоем. У нас рука всегда протянута в дружелюбном рукопожатии. А вот ответит ли на это Канада или нет - это вопрос к ним", - отметил Степанов.
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Выборы президента России — 2024Олег СтепановКанадаРоссияОттава
 
 
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