Рейтинг@Mail.ru
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:58 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kanada-1933893772.html
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России
Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:58
2024-03-18T06:58
выборы президента россии — 2024
канада
в мире
россия
оттава
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898454775_0:111:1417:908_1920x0_80_0_0_c1fec5f75e0f35869f0ffcc9af3f0ff6.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РФ, голосование проходило спокойно, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Я бы их похвалил, выразил бы им благодарность, и я это сделаю официально на неделе. Я считаю, что в данном случае правоохранительные органы федеральной власти Канады повели себя очень положительно. И ответили на подавляющее большинство наших запросов с точки зрения обеспечения", - сказал Степанов. Он добавил, что несмотря на попытки устроить пикеты антироссийского характера у дипмиссий, голосующие могли спокойно, "без каких-то приставаний со стороны этих людей" отдать свои голоса. "Могу сказать, что никакого влияния на ход голосования они не оказали. Они где-то были вдалеке. Они как были маргиналами политически, так маргинально и присутствовали в виде протестующих", - сказал Степанов.
https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html
канада
россия
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898454775_0:0:1417:1064_1920x0_80_0_0_29b5c62af9c13352a31bd02f842a48d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, в мире, россия, оттава, олег степанов
Выборы президента России — 2024, Канада, В мире, Россия, Оттава, Олег Степанов
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России

Посол в Канаде заявил, что похвалил бы правоохранителей за работу на выборах

© Фото : Посольство РФ в КанадеПосол РФ в Канаде Олег Степанов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Посольство РФ в Канаде
Посол РФ в Канаде Олег Степанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РФ, голосование проходило спокойно, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
"Я бы их похвалил, выразил бы им благодарность, и я это сделаю официально на неделе. Я считаю, что в данном случае правоохранительные органы федеральной власти Канады повели себя очень положительно. И ответили на подавляющее большинство наших запросов с точки зрения обеспечения", - сказал Степанов.
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку
06:46
Он добавил, что несмотря на попытки устроить пикеты антироссийского характера у дипмиссий, голосующие могли спокойно, "без каких-то приставаний со стороны этих людей" отдать свои голоса. "Могу сказать, что никакого влияния на ход голосования они не оказали. Они где-то были вдалеке. Они как были маргиналами политически, так маргинально и присутствовали в виде протестующих", - сказал Степанов.
 
Выборы президента России — 2024КанадаВ миреРоссияОттаваОлег Степанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала