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Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России
Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:58
2024-03-18T06:58
2024-03-18T06:58
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РФ, голосование проходило спокойно, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Я бы их похвалил, выразил бы им благодарность, и я это сделаю официально на неделе. Я считаю, что в данном случае правоохранительные органы федеральной власти Канады повели себя очень положительно. И ответили на подавляющее большинство наших запросов с точки зрения обеспечения", - сказал Степанов. Он добавил, что несмотря на попытки устроить пикеты антироссийского характера у дипмиссий, голосующие могли спокойно, "без каких-то приставаний со стороны этих людей" отдать свои голоса. "Могу сказать, что никакого влияния на ход голосования они не оказали. Они где-то были вдалеке. Они как были маргиналами политически, так маргинально и присутствовали в виде протестующих", - сказал Степанов.
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канада, в мире, россия, оттава, олег степанов
Выборы президента России — 2024, Канада, В мире, Россия, Оттава, Олег Степанов
Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России
Посол в Канаде заявил, что похвалил бы правоохранителей за работу на выборах
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РФ, голосование проходило спокойно, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
"Я бы их похвалил, выразил бы им благодарность, и я это сделаю официально на неделе. Я считаю, что в данном случае правоохранительные органы федеральной власти Канады повели себя очень положительно. И ответили на подавляющее большинство наших запросов с точки зрения обеспечения", - сказал Степанов.
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку
Он добавил, что несмотря на попытки устроить пикеты антироссийского характера у дипмиссий, голосующие могли спокойно, "без каких-то приставаний со стороны этих людей" отдать свои голоса. "Могу сказать, что никакого влияния на ход голосования они не оказали. Они где-то были вдалеке. Они как были маргиналами политически, так маргинально и присутствовали в виде протестующих", - сказал Степанов.