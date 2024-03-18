https://ria.ru/20240318/kanada-1933893772.html

Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России

Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Посол в Канаде оценил работу правоохранителей на выборах президента России

Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:58

2024-03-18T06:58

2024-03-18T06:58

выборы президента россии — 2024

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оттава

олег степанов

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы Канады положительно отреагировали на большинство запросов России в части обеспечения безопасности на голосовании на выборах президента РФ, голосование проходило спокойно, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Я бы их похвалил, выразил бы им благодарность, и я это сделаю официально на неделе. Я считаю, что в данном случае правоохранительные органы федеральной власти Канады повели себя очень положительно. И ответили на подавляющее большинство наших запросов с точки зрения обеспечения", - сказал Степанов. Он добавил, что несмотря на попытки устроить пикеты антироссийского характера у дипмиссий, голосующие могли спокойно, "без каких-то приставаний со стороны этих людей" отдать свои голоса. "Могу сказать, что никакого влияния на ход голосования они не оказали. Они где-то были вдалеке. Они как были маргиналами политически, так маргинально и присутствовали в виде протестующих", - сказал Степанов.

https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html

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канада, в мире, россия, оттава, олег степанов