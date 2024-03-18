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На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину - РИА Новости, 18.03.2024
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12:57 18.03.2024 (обновлено: 14:22 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kamchatka-1933976946.html
На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину
На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину - РИА Новости, 18.03.2024
На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину
В Елизовском районе Камчатки нашли тело одного из двух пропавших туристов, попавших под лавину у перевала Красноармейский, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:57
2024-03-18T14:22
камчатский край
камчатка
елизовский район
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар — РИА Новости. В Елизовском районе Камчатки нашли тело одного из двух пропавших туристов, попавших под лавину у перевала Красноармейский, сообщили РИА Новости в правительстве края. &quot;Найдено тело одного из туристов&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнило управление МЧС России по Камчатскому краю, предварительно, тело принадлежит пропавшей женщине."Туристическая группа находится на связи со спасателями. Разбивают лагерь для ночевки на месте и ждут спасателей. По предварительной информации, силами туристов была обнаружена туристка без признаков жизни", — отметило ведомство.Спасатели следуют к месту инцидента, но их работу осложняет метель. Кроме того, сохраняется большая опасность схода новых лавин.В понедельник в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую поход в районе Красноармейского перевала, накрыло лавиной. Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двух членов группы — 19-летнего юноши и 44-летней женщины. На место выдвинулись спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике, всего 38 человек.Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку из-за инцидента. Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском.
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
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https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html
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Поиск женщины, попавшей под лавину на Камчатке. Видео МЧС РФ
Поиск женщины, попавшей под лавину на Камчатке. Видео МЧС РФ
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камчатский край, камчатка, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, происшествия
Камчатский край, Камчатка, Елизовский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Происшествия
На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину

В Елизовском районе Камчатки нашли тело одного из туристов, попавших под лавину

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар — РИА Новости. В Елизовском районе Камчатки нашли тело одного из двух пропавших туристов, попавших под лавину у перевала Красноармейский, сообщили РИА Новости в правительстве края.
«

"Найдено тело одного из туристов", — сказал собеседник агентства.

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Как уточнило управление МЧС России по Камчатскому краю, предварительно, тело принадлежит пропавшей женщине.
"Туристическая группа находится на связи со спасателями. Разбивают лагерь для ночевки на месте и ждут спасателей. По предварительной информации, силами туристов была обнаружена туристка без признаков жизни", — отметило ведомство.
Спасатели следуют к месту инцидента, но их работу осложняет метель. Кроме того, сохраняется большая опасность схода новых лавин.
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В понедельник в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую поход в районе Красноармейского перевала, накрыло лавиной. Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двух членов группы — 19-летнего юноши и 44-летней женщины.
На место выдвинулись спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике, всего 38 человек.
Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку из-за инцидента.
Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском.
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