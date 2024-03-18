https://ria.ru/20240318/kamchatka-1933976946.html

На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину

На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину - РИА Новости, 18.03.2024

На Камчатке нашли тело одного из туристов, попавших под лавину

В Елизовском районе Камчатки нашли тело одного из двух пропавших туристов, попавших под лавину у перевала Красноармейский, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:57

2024-03-18T12:57

2024-03-18T14:22

камчатский край

камчатка

елизовский район

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар — РИА Новости. В Елизовском районе Камчатки нашли тело одного из двух пропавших туристов, попавших под лавину у перевала Красноармейский, сообщили РИА Новости в правительстве края. "Найдено тело одного из туристов", — сказал собеседник агентства.Как уточнило управление МЧС России по Камчатскому краю, предварительно, тело принадлежит пропавшей женщине."Туристическая группа находится на связи со спасателями. Разбивают лагерь для ночевки на месте и ждут спасателей. По предварительной информации, силами туристов была обнаружена туристка без признаков жизни", — отметило ведомство.Спасатели следуют к месту инцидента, но их работу осложняет метель. Кроме того, сохраняется большая опасность схода новых лавин.В понедельник в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую поход в районе Красноармейского перевала, накрыло лавиной. Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двух членов группы — 19-летнего юноши и 44-летней женщины. На место выдвинулись спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике, всего 38 человек.Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку из-за инцидента. Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском.

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https://ria.ru/20240211/spasenie-1926636551.html

https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html

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Поиск женщины, попавшей под лавину на Камчатке. Видео МЧС РФ Поиск женщины, попавшей под лавину на Камчатке. Видео МЧС РФ 2024-03-18T12:57 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатский край, камчатка, елизовский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, происшествия