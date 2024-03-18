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Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке
Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке - РИА Новости, 18.03.2024
Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке
Вертолет Ми-8 вылетел на помощь туристам, которые попали под лавину на Камчатке, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:22
2024-03-18T09:22
2024-03-18T14:22
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камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на помощь туристам, которые попали под лавину на Камчатке, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского в Камчатском крае, накрыло лавиной, двое лыжников пропали. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка", - говорится в сообщении. Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, передав свои координаты, сообщало региональное управление МЧС.
https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, туристы
Россия, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия, Туризм, туристы
Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке
Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам, попавшим под лавину на Камчатке