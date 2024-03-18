https://ria.ru/20240318/kamchatka-1933907299.html

Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке

Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке - РИА Новости, 18.03.2024

Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам на Камчатке

Вертолет Ми-8 вылетел на помощь туристам, которые попали под лавину на Камчатке, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:22

2024-03-18T09:22

2024-03-18T14:22

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камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вылетел на помощь туристам, которые попали под лавину на Камчатке, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского в Камчатском крае, накрыло лавиной, двое лыжников пропали. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в район перевала Красноармейского. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка", - говорится в сообщении. Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, передав свои координаты, сообщало региональное управление МЧС.

https://ria.ru/20240311/shveytsariya-1932252736.html

https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, туристы