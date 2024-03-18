https://ria.ru/20240318/kakao-1934021358.html

Цены на какао-бобы в мире выросли с конца 2023 года вдвое

Цены на какао-бобы в мире выросли с конца 2023 года вдвое - РИА Новости, 18.03.2024

Цены на какао-бобы в мире выросли с конца 2023 года вдвое

Биржевая стоимость какао-бобов в мире в понедельник достигла нового исторического рекорда – более 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись с конца прошлого... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:52

2024-03-18T14:52

2024-03-18T14:52

экономика

красное море

западная африка

евгений миронюк

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире в понедельник достигла нового исторического рекорда – более 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись с конца прошлого года ровно в 2 раза, следует из данных ICE Futures. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года составила 5 тысяч долларов, а уже меньше чем через неделю цены увеличились до 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. Сегодня в ходе торгов цена на какао-бобы достигла 8 380 долларов за тонну, что ровно вдвое выше стоимости этого сырья по итогам 2023 года. При этом затем она немного откатилась - до 8 310 долларов. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другими причинами разгона цен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк в начале февраля называл РИА Новости засуху в Западной Африке и высокие цены на удобрения. Тогда он отмечал, что быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов, поэтому производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита.

https://ria.ru/20240227/kakao-boby-1929790764.html

https://ria.ru/20240203/kakao-1925203186.html

красное море

западная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, красное море, западная африка, евгений миронюк, бкс мир инвестиций