https://ria.ru/20240318/kabmin-1934097941.html

В Раде заявили, что разведение верблюдов кабмину Украины важнее экономики

В Раде заявили, что разведение верблюдов кабмину Украины важнее экономики - РИА Новости, 18.03.2024

В Раде заявили, что разведение верблюдов кабмину Украины важнее экономики

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя вопрос бронирования военнообязанных от службы в армии, заявил, что для украинского правительства... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:45

2024-03-18T19:45

2024-03-18T19:50

специальная военная операция на украине

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юлия тимошенко

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя вопрос бронирования военнообязанных от службы в армии, заявил, что для украинского правительства разведение верблюдов и создание сериалов важнее чем экономика и война. Как заявлял 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль, правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий - по его словам, в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры. "Сейчас правительство определяет стратегически важные предприятия, где планируют бронировать (от призыва - ред.) работников... Кабмин хочет предоставить бронь предприятиям по разведению верблюдов, но не экспортерам и промышленности. Это выглядит не смешно, а совершенно абсурдно. Разведение верблюдов или производство сериалов теперь экономически важнее тех, которые обеспечивают наш ВВП и способность вести войну?" - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Он отметил, что в указанном перечне стратегически важных для страны предприятий нет ни оборонных, ни промышленных. По его данным, туда попали предприятия по разведению верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. При этом на Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

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