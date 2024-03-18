https://ria.ru/20240318/kabeli-1933822296.html

Выпуск кабелей для авиасудов и космических кораблей в Москве вырос на 63%

Выпуск кабелей для авиасудов и космических кораблей в Москве вырос на 63% - РИА Новости, 18.03.2024

Выпуск кабелей для авиасудов и космических кораблей в Москве вырос на 63%

Завод "Спецкабель", имеющий статус промышленного комплекса, за прошлый год выпустил более 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок, которые... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:12

2024-03-18T07:12

2024-03-18T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Завод "Спецкабель", имеющий статус промышленного комплекса, за прошлый год выпустил более 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок, которые применяются при производстве воздушных судов, космических аппаратов, БПЛА и другой техники, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, столица всячески поддерживает развитие промышленности. В городе создается оптимальный бизнес-климат. Власти предоставляют компаниям широкий спектр мер поддержки."Благодаря этим инструментам компании модернизируют площадки, выводят на рынок высокотехнологичную продукцию и наращивают объемы выпуска. Так, в прошлом году московский промкомплекс произвел свыше пятнадцать тысяч кабельных сборок, которые используются при изготовлении воздушных судов и космических аппаратов. Это на 63% больше показателей 2022 года", – подчеркнул Овчинский, слова которого привели в ДИПП.На предприятии производится целый ряд коаксиальных кабельных сборок по инновационным технологиям с использованием спецоборудования, а также современных защитных и маркировочных материалов. Соединители и переходы выпускают с применением диэлектрических материалов с повышенной температурной и радиационной устойчивостью. Кроме того, продукция проходит повышенный контроль качества, что позволяет использовать ее в разного рода критических отраслях промышленности – авиационной, космической, атомной, медицинской и других.По словам, вице-президент предприятия Сергея Лобанова, на российском рынке завод известен не только производством спецкабелей, но и сопутствующих изделий, в том числе по индивидуальным заказам. На предприятии есть свое конструкторское бюро, а также испытательный центр.В 2021 году завод получил специальный статус, который позволяет каждый год экономить около 4 млн рублей. Эти средства идут на развитие производства. К примеру, для промкомплексов ставка налога на прибыль уменьшена до 13,5% вместо обычных 17%. Налог на недвижимое имущество равен 50% от исчисленного, земельный – 20%, а арендная ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, говорится в сообщении.По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производств. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от властей города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, напомнили в департаменте.Ранее в ДИПП сообщили, что в Москве создали российские пятикоординатные лазерные станки, которые способны делать высокоточную обработку деталей, сложноконтурную резки и сварку.

https://ria.ru/20240314/moskva-1932914637.html

https://ria.ru/20240311/moskva-1932248433.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, москва, россия