https://ria.ru/20240318/izrail-1934095042.html

СМИ: США непублично признали, что Израиль бомбил не военные цели

СМИ: США непублично признали, что Израиль бомбил не военные цели - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ: США непублично признали, что Израиль бомбил не военные цели

США в частном порядке признали, что Израиль регулярно бомбил здания, не имея достоверных данных о том, что они являются военными целями, сообщает газета... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:31

2024-03-18T19:31

2024-03-18T19:31

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. США в частном порядке признали, что Израиль регулярно бомбил здания, не имея достоверных данных о том, что они являются военными целями, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Высокопоставленные чиновники (президента США Джо - ред.) Байдена в частном порядке рассказали небольшой группе, собравшейся в Белом доме, то, что они не стали говорить на публике: Израиль регулярно бомбил здания, не имея достоверных данных о том, что они являются законными военными целями", - говорится в публикации издания. Как отмечают источники газеты, группа состояла из чиновников, связанных с внешней политикой из администрации Байдена, а также предыдущих американских лидеров. По данным источников, они также обсудили очевидное отсутствие у Израиля плана по разгрому палестинского движения ХАМАС. Член сената США Крис Ван Холлен заявил в интервью Washington Post, что если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху без последствий примет решение по Рафаху, то Вашингтон будет выглядеть "никчемным". Согласно информации издания, союзники Байдена в частном порядке признают, что эскалация палестино-израильского конфликта нанесла значительный ущерб как внутри страны, так и в мире, и вполне может стать крупнейшим внешнеполитическим катаклизмом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,5 тысячи человек, пострадали более 73,5 тысячи, сообщало министерство здравоохранения Газы ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240318/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1933968796.html

https://ria.ru/20240312/gaza-1932416714.html

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в мире, израиль, сша, россия, оон, хамас, биньямин нетаньяху, владимир путин