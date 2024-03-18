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Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:46 18.03.2024 (обновлено: 01:01 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/izbiratelnyy_shtab-1933855751.html
Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу
Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил сопредседателей своего избирательного штаба за работу, отметив, что она была РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:46
2024-03-18T01:01
политика
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил сопредседателей своего избирательного штаба за работу, отметив, что она была убедительной и честной."Хочу вас поблагодарить за ту работу, которая была проделана. Я видел все, что происходит, видел ваши поездки, встречи с людьми, разговоры. И хочу сказать, что когда смотрел, думал, как здорово, как хорошо, что именно такие люди возглавляют штаб и напрямую с людьми разговаривают. Потому что все, что вы говорили и делали, было в высшей степени убедительно, честно, от души. И мне кажется, что это в значительной степени располагало к вам людей, с которыми вы беседовали", - сказал Путин во время встречи с сопредседателями.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

Путин назвал работу сопредседателей избирательного штаба честной и убедительной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин посещает свой избирательный штаб
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин посещает свой избирательный штаб - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин посещает свой избирательный штаб. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил сопредседателей своего избирательного штаба за работу, отметив, что она была убедительной и честной.
"Хочу вас поблагодарить за ту работу, которая была проделана. Я видел все, что происходит, видел ваши поездки, встречи с людьми, разговоры. И хочу сказать, что когда смотрел, думал, как здорово, как хорошо, что именно такие люди возглавляют штаб и напрямую с людьми разговаривают. Потому что все, что вы говорили и делали, было в высшей степени убедительно, честно, от души. И мне кажется, что это в значительной степени располагало к вам людей, с которыми вы беседовали", - сказал Путин во время встречи с сопредседателями.
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