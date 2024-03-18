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Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил сопредседателей своего избирательного штаба за работу, отметив, что она была РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:46

2024-03-18T00:46

2024-03-18T01:01

политика

выборы президента россии — 2024

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил сопредседателей своего избирательного штаба за работу, отметив, что она была убедительной и честной."Хочу вас поблагодарить за ту работу, которая была проделана. Я видел все, что происходит, видел ваши поездки, встречи с людьми, разговоры. И хочу сказать, что когда смотрел, думал, как здорово, как хорошо, что именно такие люди возглавляют штаб и напрямую с людьми разговаривают. Потому что все, что вы говорили и делали, было в высшей степени убедительно, честно, от души. И мне кажется, что это в значительной степени располагало к вам людей, с которыми вы беседовали", - сказал Путин во время встречи с сопредседателями.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

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политика, россия, владимир путин