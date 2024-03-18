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Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны
Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны - РИА Новости, 18.03.2024
Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны
Президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин во время общения с прессой в избирательном штабе процитировал свои слова из интервью... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
2024-03-18T00:53
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин во время общения с прессой в избирательном штабе процитировал свои слова из интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости о том, что рядовой гражданин страны сердцем понял, что он востребован. "Результаты прежде всего явки показывают, что люди рядовые, прежде всего рядовые, люди чувствуют это и понимают, что именно от них очень многое зависит. Как я совсем недавно говорил в интервью Дмитрию Киселеву, рядовой гражданин страны понял, сердцем понял, что он востребован, он нужен стране, именно от него зависит будущее России. И с этим и связана высокая явка", - сказал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика
Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны
Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны