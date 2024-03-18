https://ria.ru/20240318/intervyu-1933857864.html

Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны

Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны - РИА Новости, 18.03.2024

Путин процитировал слова из интервью Киселеву о рядовом гражданине страны

Президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин во время общения с прессой в избирательном штабе процитировал свои слова из интервью... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:53

2024-03-18T00:53

2024-03-18T00:53

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин во время общения с прессой в избирательном штабе процитировал свои слова из интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости о том, что рядовой гражданин страны сердцем понял, что он востребован. "Результаты прежде всего явки показывают, что люди рядовые, прежде всего рядовые, люди чувствуют это и понимают, что именно от них очень многое зависит. Как я совсем недавно говорил в интервью Дмитрию Киселеву, рядовой гражданин страны понял, сердцем понял, что он востребован, он нужен стране, именно от него зависит будущее России. И с этим и связана высокая явка", - сказал Путин.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, политика