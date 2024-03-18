https://ria.ru/20240318/interesy-1933876945.html

Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир

Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир - РИА Новости, 18.03.2024

Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир

Совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил кандидат в президенты России и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:59

2024-03-18T02:59

2024-03-18T02:59

китай

россия

тайвань

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин "Наши отношения (с Китаем) сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий. Они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И, уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное - совпадение государственных интересов, но это создает очень хороший тон для решения общих задач и в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором, и с точки зрения развития нашей активности на Евразийском пространстве", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба. Он отметил стремительное развитие Китая, изменение структуры экономики в сторону инноваций и подчеркнул стремление к таким же задачам в России. "Китайская Народная Республика активно ведёт себя на международной арене и добивается очень больших успехов. У неё очень много друзей во всём мире. Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал. Здесь нет никаких сомнений", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240311/polsha-1932309621.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

китай

россия

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, тайвань, владимир путин, в мире