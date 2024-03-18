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Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир
Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир
Совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил кандидат в президенты России и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:59
2024-03-18T02:59
2024-03-18T02:59
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин "Наши отношения (с Китаем) сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий. Они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И, уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное - совпадение государственных интересов, но это создает очень хороший тон для решения общих задач и в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором, и с точки зрения развития нашей активности на Евразийском пространстве", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба. Он отметил стремительное развитие Китая, изменение структуры экономики в сторону инноваций и подчеркнул стремление к таким же задачам в России. "Китайская Народная Республика активно ведёт себя на международной арене и добивается очень больших успехов. У неё очень много друзей во всём мире. Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал. Здесь нет никаких сомнений", - добавил Путин.
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китай, россия, тайвань, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Тайвань, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о влиянии совпадения интересов России и Китая на мир
Путин назвал совпадение интересов России и Китая стабилизирующим фактором в мире
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин
"Наши отношения (с Китаем) сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий. Они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И, уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное - совпадение государственных интересов, но это создает очень хороший тон для решения общих задач и в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором, и с точки зрения развития нашей активности на Евразийском пространстве", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.
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Он отметил стремительное развитие Китая, изменение структуры экономики в сторону инноваций и подчеркнул стремление к таким же задачам в России.
"Китайская Народная Республика активно ведёт себя на международной арене и добивается очень больших успехов. У неё очень много друзей во всём мире. Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня
, который, безусловно, является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая, для того, чтобы притормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал. Здесь нет никаких сомнений", - добавил Путин.
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