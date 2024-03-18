https://ria.ru/20240318/interesy-1933850463.html

Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин

Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин

Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:26

2024-03-18T00:26

2024-03-18T01:43

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", - сказал Путин."Я всё время говорил и еще раз повторю - мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", - добавил он."А за - если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года", - заключил президент.

https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, владимир путин