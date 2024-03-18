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Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 18.03.2024 (обновлено: 01:43 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/interesy-1933850463.html
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин
Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:26
2024-03-18T01:43
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.&quot;Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется&quot;, - сказал Путин."Я всё время говорил и еще раз повторю - мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", - добавил он."А за - если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года", - заключил президент.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин

Путин: Россия готова договариваться в зоне СВО, только исходя из своих интересов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«

"Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", - сказал Путин.

"Я всё время говорил и еще раз повторю - мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", - добавил он.
"А за - если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года", - заключил президент.
Путин о возможности создания санитарной зоны у границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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