https://ria.ru/20240318/interesy-1933850463.html
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин
Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:26
2024-03-18T00:26
2024-03-18T01:43
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", - сказал Путин."Я всё время говорил и еще раз повторю - мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", - добавил он."А за - если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года", - заключил президент.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия в зоне СВО будет исходить из своих интересов, заявил Путин
Путин: Россия готова договариваться в зоне СВО, только исходя из своих интересов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
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"Всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации, и в ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", - сказал Путин.
"Я всё время говорил и еще раз повторю - мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", - добавил он.
"А за - если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года", - заключил президент.
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима