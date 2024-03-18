https://ria.ru/20240318/ingushetiya-1933863804.html

Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов

Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ингушетии с 89,87% голосов после обработки 56,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:14

2024-03-18T01:14

2024-03-18T01:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ингушетии с 89,87% голосов после обработки 56,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Ингушетии 89,87% голосов, Николай Харитонов - 3,91%, Владислав Даванков - 2,53%, Леонид Слуцкий - 1,97%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, владимир путин