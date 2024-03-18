https://ria.ru/20240318/ingushetiya-1933863804.html
Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов
Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ингушетии с 89,87% голосов после обработки 56,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:14
2024-03-18T01:14
2024-03-18T01:14
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3237e3f65ce7a31af6bab0ab77bc3f0d.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ингушетии с 89,87% голосов после обработки 56,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Ингушетии 89,87% голосов, Николай Харитонов - 3,91%, Владислав Даванков - 2,53%, Леонид Слуцкий - 1,97%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf6f7aa2727ae4ff55f0774e191c44d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует в Ингушетии с 89,87 процента голосов
Путин лидирует в Ингушетии с 89,8% после обработки 56,34% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ингушетии с 89,87% голосов после обработки 56,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Ингушетии 89,87% голосов, Николай Харитонов - 3,91%, Владислав Даванков - 2,53%, Леонид Слуцкий - 1,97%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России