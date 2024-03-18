https://ria.ru/20240318/import-1933907842.html
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - РИА Новости, 18.03.2024
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:25
2024-03-18T09:25
2024-03-18T09:40
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933910890_0:47:3076:1777_1920x0_80_0_0_91b6b82f004f97a8fd986e82dab34d25.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок, заявили РИА Новости в министерстве. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на ритейлеров, что производители Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали подписывать с партнерами в других странах моратории на реэкспорт электроники в Россию. "Из четырех упомянутых брендов, Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - заявили в министерстве. В Минпромторге также напомнили, что параллельный импорт - это ввоз оригинального товара, введенного в оборот на территории другого государства, без разрешения правообладателя, то есть правообладатель не может повлиять на поставки своей продукции, поскольку она уже была введена в оборот в другом государстве. При этом, по словам ведомства, по динамике параллельного импорта видно, что механизм работает успешно и правообладателям не удается создавать препятствия для поставок в страну необходимой продукции.
https://ria.ru/20231031/import-1906459454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933910890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b935dab681a66f71765909d0c1c37a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
В России внесут Tefal в список параллельного импорта при прекращении поставок
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок, заявили РИА Новости в министерстве.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на ритейлеров, что производители Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали подписывать с партнерами в других странах моратории на реэкспорт электроники в Россию.
«
"Из четырех упомянутых брендов, Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - заявили в министерстве.
В Минпромторге также напомнили, что параллельный импорт - это ввоз оригинального товара, введенного в оборот на территории другого государства, без разрешения правообладателя, то есть правообладатель не может повлиять на поставки своей продукции, поскольку она уже была введена в оборот в другом государстве.
При этом, по словам ведомства, по динамике параллельного импорта видно, что механизм работает успешно и правообладателям не удается создавать препятствия для поставок в страну необходимой продукции.
Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики