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Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - РИА Новости, 18.03.2024
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09:25 18.03.2024 (обновлено: 09:40 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/import-1933907842.html
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - РИА Новости, 18.03.2024
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта
Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:25
2024-03-18T09:40
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок, заявили РИА Новости в министерстве. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на ритейлеров, что производители Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали подписывать с партнерами в других странах моратории на реэкспорт электроники в Россию. "Из четырех упомянутых брендов, Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - заявили в министерстве. В Минпромторге также напомнили, что параллельный импорт - это ввоз оригинального товара, введенного в оборот на территории другого государства, без разрешения правообладателя, то есть правообладатель не может повлиять на поставки своей продукции, поскольку она уже была введена в оборот в другом государстве. При этом, по словам ведомства, по динамике параллельного импорта видно, что механизм работает успешно и правообладателям не удается создавать препятствия для поставок в страну необходимой продукции.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта

В России внесут Tefal в список параллельного импорта при прекращении поставок

© AFP 2024 / PHILIPPE DESMAZESТовары фирмы Tefal на полке в магазине
Товары фирмы Tefal на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AFP 2024 / PHILIPPE DESMAZES
Товары фирмы Tefal на полке в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок, заявили РИА Новости в министерстве.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на ритейлеров, что производители Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали подписывать с партнерами в других странах моратории на реэкспорт электроники в Россию.
«
"Из четырех упомянутых брендов, Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - заявили в министерстве.
В Минпромторге также напомнили, что параллельный импорт - это ввоз оригинального товара, введенного в оборот на территории другого государства, без разрешения правообладателя, то есть правообладатель не может повлиять на поставки своей продукции, поскольку она уже была введена в оборот в другом государстве.
При этом, по словам ведомства, по динамике параллельного импорта видно, что механизм работает успешно и правообладателям не удается создавать препятствия для поставок в страну необходимой продукции.
Николай Патрушев
Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики
31 октября 2023, 15:47
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технологии
 
 
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