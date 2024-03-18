https://ria.ru/20240318/import-1933907842.html

Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта

Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта - РИА Новости, 18.03.2024

Минпромторг может внести Tefal в список параллельного импорта

Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:25

2024-03-18T09:25

2024-03-18T09:40

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ рассмотрит внесение брендов бытовой техники Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок, заявили РИА Новости в министерстве. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на ритейлеров, что производители Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали подписывать с партнерами в других странах моратории на реэкспорт электроники в Россию. "Из четырех упомянутых брендов, Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.) и бизнес-сообщества, Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - заявили в министерстве. В Минпромторге также напомнили, что параллельный импорт - это ввоз оригинального товара, введенного в оборот на территории другого государства, без разрешения правообладателя, то есть правообладатель не может повлиять на поставки своей продукции, поскольку она уже была введена в оборот в другом государстве. При этом, по словам ведомства, по динамике параллельного импорта видно, что механизм работает успешно и правообладателям не удается создавать препятствия для поставок в страну необходимой продукции.

https://ria.ru/20231031/import-1906459454.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии