https://ria.ru/20240318/il-20m-1934061551.html
ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 18.03.2024
ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М
Немецкие истребители поднимали по тревоге из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20М, сообщили ВВС Германии в соцсети X. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:54
2024-03-18T16:54
2024-03-18T17:33
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Немецкие истребители поднимали по тревоге из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20М, сообщили ВВС Германии в соцсети X."И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (на севере ФРГ. — Прим. ред.), чтобы идентифицировать российский самолет без плана полета и радиоконтакта. Речь идет о российском самолете Ил-20М (COOT-A)", — говорится в публикации.Уточняется, что вместе с немецкими истребителями в воздух также поднимались шведские.За последние несколько месяцев ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии самолетов сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских. Речь в большинстве случаев шла об Ил-20М.
https://ria.ru/20240312/polet-1932592534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, нато
ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ подняли истребители из-за приближения российского самолета Ил-20М
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Немецкие истребители поднимали по тревоге из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20М, сообщили ВВС Германии в соцсети X
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"И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (на севере ФРГ. — Прим. ред.), чтобы идентифицировать российский самолет без плана полета и радиоконтакта. Речь идет о российском самолете Ил-20М (COOT-A)", — говорится в публикации.
Уточняется, что вместе с немецкими истребителями в воздух также поднимались шведские.
За последние несколько месяцев ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии самолетов сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских. Речь в большинстве случаев шла об Ил-20М.
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