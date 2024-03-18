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Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США - РИА Новости, 18.03.2024
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17:26 18.03.2024 (обновлено: 17:28 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html
Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США
Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США - РИА Новости, 18.03.2024
Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения, назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:26
2024-03-18T17:28
вторая мировая война (1939-1945)
антониу гутерреш
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
оон
сша
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения, назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, однако умолчал о том, что ее учинили США. "Я благодарю правительство Японии за созыв Совета по жизненно важному вопросу ядерного разоружения и нераспространения. Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности", - сказал Гутерреш. Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.
https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
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вторая мировая война (1939-1945), антониу гутерреш, хиросима (префектура), нагасаки (город), оон, сша
Вторая мировая война (1939-1945), Антониу Гутерреш, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), ООН, США
Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США

Гутерреш назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки бойней, не обвинив в этом США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения, назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, однако умолчал о том, что ее учинили США.
"Я благодарю правительство Японии за созыв Совета по жизненно важному вопросу ядерного разоружения и нераспространения. Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности", - сказал Гутерреш.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
США заставили Японию забыть трагедию Хиросимы, заявила СВР России
17 ноября 2023, 11:04
Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
Могут повторить? Американцы напомнили миру про Хиросиму
22 сентября 2023, 08:00
 
Вторая мировая война (1939-1945)Антониу ГутеррешХиросима (префектура)Нагасаки (город)ООНСША
 
 
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