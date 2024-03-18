https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html

Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США

Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США - РИА Новости, 18.03.2024

Гутерреш напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения, назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:26

2024-03-18T17:26

2024-03-18T17:28

вторая мировая война (1939-1945)

антониу гутерреш

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

оон

сша

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН по теме ядерного разоружения и нераспространения, назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, однако умолчал о том, что ее учинили США. "Я благодарю правительство Японии за созыв Совета по жизненно важному вопросу ядерного разоружения и нераспространения. Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности", - сказал Гутерреш. Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вторая мировая война (1939-1945), антониу гутерреш, хиросима (префектура), нагасаки (город), оон, сша