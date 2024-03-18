https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

Партнеры расстроены. Украина опять проиграла на важном направлении

Партнеры расстроены. Украина опять проиграла на важном направлении - РИА Новости, 18.03.2024

Партнеры расстроены. Украина опять проиграла на важном направлении

В Тбилиси заявили, что не станут прекращать авиасообщение с Россией, присоединяться к санкциям и освобождать из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили. Это... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:00

2024-03-18T08:00

2024-03-18T08:08

в мире

киев

тбилиси

зураб адеишвили

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В Тбилиси заявили, что не станут прекращать авиасообщение с Россией, присоединяться к санкциям и освобождать из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили. Это ответ на выдвинутые Киевом условия нормализации двусторонних отношений. Чуть меньше трех лет назад Грузия и Украина договорились вместе вступить в Евросоюз и создали с Молдавией "Ассоциативное трио". Почему потом даже послов отозвали — в материале РИА Новости.Кто здесь властьОчередной виток обмена претензиями начался с того, что в составе украинской делегации, проведшей переговоры в Берлине и Брюсселе, оказался экс-министр юстиции и бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили. Тбилиси это крайне не понравилось, так как там его считают преступником. За превышение должностных полномочий, организацию нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификацию улик и давление на свидетеля ему полагается 4,5 года тюрьмы. Однако все это было при Саакашвили, а сейчас Адеишвили — гражданин Украины, советник генпрокурора. Выдавать его Киев отказался.МИД Грузии выразил озабоченность. В ЕС отреагировали довольно жестко. В частности, обвинили Тбилиси в "дезинформации" и попытке "неправильно интерпретировать" происходящее. Очень неприятно для евроинтеграционных перспектив. Впрочем, в закавказской республике предстоят парламентские выборы, поэтому как минимум до осени для правящей партии "Грузинская мечта" внутренняя повестка важнее внешней. В частности, это значит, что членов команды лидера радикальной оппозиции Саакашвили нужно преследовать везде, где бы они ни появлялись.На этом фоне глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил: если в Тбилиси хотят нормализовать отношения, нужно освободить Саакашвили и прекратить сотрудничество с Москвой. В свою очередь, оппозиционный депутат грузинского парламента и бывший начальник украинской полиции Хатия Деканоидзе обвинила олигарха и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили в "предательстве" Киева и "выслуживании" перед Путиным.Национальные интересы Грузии не первый раз вступают в противоречие с интересами Украины и ее партнеров. Так, весной 2022-го в Тбилиси запретили вылет в Варшаву чартерного рейса с несколькими десятками бывших военных на борту. Из Польши они должны были отправиться в Киев, чтобы укрепить там оборону. Киев тут же отозвал посла, а Зеленский обвинил Грузию в аморальности.Грузинского посла выдворили через год — из-за того, что "украинца" Саакашвили пытают в тбилисских застенках.Операция "Освобождение""Зураб Адеишвили известен как преступник, рано или поздно правосудие доберется до него, и, как и Михаил Саакашвили, он окажется в тюрьме", — уверяет глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.В Тбилиси опасаются, что Запад добьется от президента Саломе Зурабишвили помилования бывшего главы государства и это дестабилизирует политическую ситуацию. По мнению Папуашвили, президент сама может быть заинтересована в этом, так как слухи о возможном освобождении Саакашвили поддерживают интерес к ее фигуре. Напомним: в 2023-м "Грузинская мечта", неудачно попытавшись отправить Зурабишвили в отставку, объявила ее нарушителем конституции и прекратила с ней всякое общение.Один из лидеров проправительственной "Силы народа" Гурам Мачарашвили и вовсе назвал сторонников освобождения Саакашвили членами "партии глобальной войны". "Если Зурабишвили помилует его, это будет признаком того, что иностранные силы напрямую открывают огонь по грузинским властям", — подчеркнул он. Его соратник Гия Абашидзе считает, что "партия глобальной войны" хочет "постоянного хаоса" в Грузии, чтобы ввести внешнее управление государством.Страна на распутьеЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что правительство в Тбилиси вовсе не пророссийское, а прогрузинское. Для него Саакашвили и члены его команды — грузины, а не украинцы, как это пытаются представить в Киеве.Также эксперт не исключил, что хамская манера, в которой Украина проводит свою внешнюю политику, в конце концов обернется печальными последствиями. "Дело ведь не только в Грузии, они и с папой римским так обращаются. Причем чем тяжелее ситуация в стране, чем меньше Киеву дают денег и боеприпасов, тем истеричнее украинские власти", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, выступая на круглом столе в ИМЭМО имени Примакова, подчеркнул: официальному Тбилиси не нравится наглость Киева. Особенно это касается попыток научить грузин демократии и закрепить за собой роль "старшего брата". "Еще два года назад любой проевропейский грузин от всей души рассмеялся бы, если бы ему сказали, что Украина — демократическая страна. И сейчас не только власти, но и оппозиция старается объяснить украинским коллегам, что не нужно говорить об освобождении Грузии. Если Киев не прислушается, отношения могут быть подорваны на фундаментальном уровне", — предупреждает он.При этом предстоящие парламентские выборы в Грузии, скорее всего, станут самыми "скучными", полагает эксперт. "Грузинская мечта" победит, но вряд ли получит конституционное большинство. Скажется усталость от партии. Что же касается проевропейской оппозиции, она давно себя дискредитировала.По словам Сихарулидзе, всем ясно, что до вступления в ЕС еще очень далеко, а других ориентиров у противников действующего правительства нет. К тому же в обществе закрепилось правило: у Запада может быть свое мнение, у грузин — свое.

https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

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в мире, киев, тбилиси, зураб адеишвили, михаил саакашвили, саломе зурабишвили