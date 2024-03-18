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Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев - РИА Новости, 18.03.2024
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев
Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:50
2024-03-18T14:50
2024-03-18T15:27
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X. "Сегодня мы приветствуем Линдси Грэма* в Киеве", — сообщили в дипмиссии. В феврале Росфинмониторинг внес Грэма* в список террористов и экстремистов. В мае 2023 года МВД России объявило политика в розыск. До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора. В феврале Грэм* угрожал России новыми поставками военной помощи на Украину, внесением Москвы в список стран — спонсоров терроризма и расширением НАТО. Также сенатор заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг. * Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, линдси грэм, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Линдси Грэм, Киев
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев
Сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов, прибыл в Киев