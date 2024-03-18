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Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 18.03.2024 (обновлено: 15:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/grem-1934020514.html
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев - РИА Новости, 18.03.2024
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев
Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:50
2024-03-18T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
линдси грэм
киев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X. "Сегодня мы приветствуем Линдси Грэма* в Киеве", — сообщили в дипмиссии. В феврале Росфинмониторинг внес Грэма* в список террористов и экстремистов. В мае 2023 года МВД России объявило политика в розыск. До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора. В феврале Грэм* угрожал России новыми поставками военной помощи на Украину, внесением Москвы в список стран — спонсоров терроризма и расширением НАТО. Также сенатор заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг. * Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
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в мире, украина, сша, линдси грэм, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Линдси Грэм, Киев
Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев

Сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов, прибыл в Киев

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X.
«
"Сегодня мы приветствуем Линдси Грэма* в Киеве", — сообщили в дипмиссии.
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В феврале Росфинмониторинг внес Грэма* в список террористов и экстремистов. В мае 2023 года МВД России объявило политика в розыск. До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора.
В феврале Грэм* угрожал России новыми поставками военной помощи на Украину, внесением Москвы в список стран — спонсоров терроризма и расширением НАТО. Также сенатор заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛиндси ГрэмКиев
 
 
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