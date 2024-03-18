https://ria.ru/20240318/grem-1934020514.html

Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев

Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев - РИА Новости, 18.03.2024

Американский сенатор, внесенный в список террористов, прибыл в Киев

Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:50

2024-03-18T14:50

2024-03-18T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

линдси грэм

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874763798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58aee236d49e1d4ddf80a4cc293c2363.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Внесенный в список террористов и экстремистов в России американский сенатор Линдси Грэм* приехал в Киев, сообщило посольство США на Украине в социальной сети X. "Сегодня мы приветствуем Линдси Грэма* в Киеве", — сообщили в дипмиссии. В феврале Росфинмониторинг внес Грэма* в список террористов и экстремистов. В мае 2023 года МВД России объявило политика в розыск. До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний сенатора. В феврале Грэм* угрожал России новыми поставками военной помощи на Украину, внесением Москвы в список стран — спонсоров терроризма и расширением НАТО. Также сенатор заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг. * Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html

https://ria.ru/20240221/dubinskiy-1928699090.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, линдси грэм, киев