https://ria.ru/20240318/gorlovka-1933913162.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотниками

ВСУ атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 18.03.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотниками

Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:50

2024-03-18T09:50

2024-03-18T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 09.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атак украинских беспилотников в поселке Гольмовский в городе зафиксированы повреждения ряда домостроений и линий электропередач. Кроме того, ВСУ с 07.40 по 09.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

https://ria.ru/20240318/nato-1933875586.html

горловка

донецкая народная республика

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины