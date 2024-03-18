https://ria.ru/20240318/gorlovka-1933913162.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:50
2024-03-18T09:50
2024-03-18T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
гольмовский
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 09.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атак украинских беспилотников в поселке Гольмовский в городе зафиксированы повреждения ряда домостроений и линий электропередач. Кроме того, ВСУ с 07.40 по 09.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html
https://ria.ru/20240318/nato-1933875586.html
горловка
донецкая народная республика
гольмовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотников на Горловку