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ВСУ атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/gorlovka-1933913162.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:50
2024-03-18T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
гольмовский
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 09.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атак украинских беспилотников в поселке Гольмовский в городе зафиксированы повреждения ряда домостроений и линий электропередач. Кроме того, ВСУ с 07.40 по 09.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками

ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотников на Горловку

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 09.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении.
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Партнеры расстроены. Украина опять проиграла на важном направлении
Вчера, 08:00
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атак украинских беспилотников в поселке Гольмовский в городе зафиксированы повреждения ряда домостроений и линий электропередач.
Кроме того, ВСУ с 07.40 по 09.00 выпустили в общей сложности еще 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Вчера, 02:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаГольмовскийИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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