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Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
04:08 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933883398.html
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире - РИА Новости, 18.03.2024
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире
Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:08
2024-03-18T04:08
выборы президента россии — 2024
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
боливия
ла-пас (департамент)
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Михаил Леденев. "Участок закрылся. Проголосовали 92 человека. Ни одного инцидента зафиксировано не было", - сказал посол. Участок для голосования был открыт на территории посольства в 8 утра воскресенья (15.00 мск) и проработал до 20.00 (3.00 понедельника мск). Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html
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леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, боливия, ла-пас (департамент), россия
Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Боливия, Ла-Пас (департамент), Россия
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире

Дипломат Леденев: 92 россиянина проголосовали на самом высокогорном участке мира

© Pixabay / connyklameth69Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Pixabay / connyklameth69
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Михаил Леденев.
«
"Участок закрылся. Проголосовали 92 человека. Ни одного инцидента зафиксировано не было", - сказал посол.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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00:10
Участок для голосования был открыт на территории посольства в 8 утра воскресенья (15.00 мск) и проработал до 20.00 (3.00 понедельника мск).
Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
На выборах президента России в Таиланде проголосовали 8,3 тысячи человек
Вчера, 22:53
 
Выборы президента России — 2024Леонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай ХаритоновБоливияЛа-Пас (департамент)Россия
 
 
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