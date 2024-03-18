https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933883398.html
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире - РИА Новости, 18.03.2024
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире
Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:08
2024-03-18T04:08
2024-03-18T04:08
выборы президента россии — 2024
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
боливия
ла-пас (департамент)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573244_0:237:1920:1317_1920x0_80_0_0_2146b6879a7f31f3e5c38902ec55e27b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Михаил Леденев. "Участок закрылся. Проголосовали 92 человека. Ни одного инцидента зафиксировано не было", - сказал посол. Участок для голосования был открыт на территории посольства в 8 утра воскресенья (15.00 мск) и проработал до 20.00 (3.00 понедельника мск). Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933827941.html
боливия
ла-пас (департамент)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573244_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_450616d8f366369272652172d2bf94f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, боливия, ла-пас (департамент), россия
Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Боливия, Ла-Пас (департамент), Россия
Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире
Дипломат Леденев: 92 россиянина проголосовали на самом высокогорном участке мира