https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933883398.html

Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире

Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире - РИА Новости, 18.03.2024

Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире

Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T04:08

2024-03-18T04:08

2024-03-18T04:08

выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

боливия

ла-пас (департамент)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573244_0:237:1920:1317_1920x0_80_0_0_2146b6879a7f31f3e5c38902ec55e27b.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Михаил Леденев. "Участок закрылся. Проголосовали 92 человека. Ни одного инцидента зафиксировано не было", - сказал посол. Участок для голосования был открыт на территории посольства в 8 утра воскресенья (15.00 мск) и проработал до 20.00 (3.00 понедельника мск). Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933827941.html

боливия

ла-пас (департамент)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, боливия, ла-пас (департамент), россия