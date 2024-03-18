https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933866489.html

Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него

Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него - РИА Новости, 18.03.2024

Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него

Значительная часть партий КПРФ и ЛДПР в условиях сегодняшнего дня отдала значительную часть голосов действующему президенту РФ, заявил журналистам кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:27

2024-03-18T01:27

2024-03-18T01:27

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

политика

лдпр

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Значительная часть партий КПРФ и ЛДПР в условиях сегодняшнего дня отдала значительную часть голосов действующему президенту РФ, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Что касается КПРФ и ЛДПР. Мы все-таки все понимаем, что их электорат - это прежде всего патриотический электорат, как мы его называем. В условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората, мне так думается, все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

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владимир путин, россия, политика, лдпр