https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933866489.html
Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него
Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него - РИА Новости, 18.03.2024
Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него
Значительная часть партий КПРФ и ЛДПР в условиях сегодняшнего дня отдала значительную часть голосов действующему президенту РФ, заявил журналистам кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:27
2024-03-18T01:27
2024-03-18T01:27
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Значительная часть партий КПРФ и ЛДПР в условиях сегодняшнего дня отдала значительную часть голосов действующему президенту РФ, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Что касается КПРФ и ЛДПР. Мы все-таки все понимаем, что их электорат - это прежде всего патриотический электорат, как мы его называем. В условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората, мне так думается, все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
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Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика, ЛДПР
Путин объяснил, почему электорат КПРФ и ЛДПР в основном голосовал за него
Путин: электорат КПРФ и ЛДПР в основном проголосовал за действующего президента
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Значительная часть партий КПРФ и ЛДПР в условиях сегодняшнего дня отдала значительную часть голосов действующему президенту РФ, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Что касается КПРФ и ЛДПР. Мы все-таки все понимаем, что их электорат - это прежде всего патриотический электорат, как мы его называем. В условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората, мне так думается, все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся", - сказал Путин.
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан