https://ria.ru/20240318/glupost-1934029066.html

В США рассказали о реакции людей на призывы лидеров к войне с Россией

В США рассказали о реакции людей на призывы лидеров к войне с Россией - РИА Новости, 18.03.2024

В США рассказали о реакции людей на призывы лидеров к войне с Россией

Обычные люди на Западе понимают глупость своих лидеров, провоцирующих войну с Россией, поэтому рейтинг многих западных политиков заметно снижается, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:10

2024-03-18T15:10

2024-03-18T15:10

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обычные люди на Западе понимают глупость своих лидеров, провоцирующих войну с Россией, поэтому рейтинг многих западных политиков заметно снижается, заявил РИА военный корреспондент из США Рассел Бентли. "Все разумные люди на Западе понимают опасность, глупость и абсолютную безнравственность своих "лидеров", провоцирующих войну с Россией. По мере того как Россия становится сильнее во всех сферах международных отношений - экономической, политической, культурной и военной, - враги становятся слабее, и их люди видят и понимают это, что приводит к уменьшению поддержки их провальной политики", - сказал Бентли По мнению журналиста, западных политиков не спасает даже пропаганда, которую простые люди уже не воспринимают. Поэтому правда о России и её политике начинает проникать в массы, добавил он. "Несмотря на мощную и научно обоснованную пропаганду Запада и даже промывание мозгов, некоторые люди на Западе способны видеть правду и просвещать других. Эта правда заключается в том, что у России нет имперских амбиций и агрессивных намерений по отношению к любой стране, которая не стремится активно уничтожить Российскую Федерацию", - объяснил Бентли. Ранее сообщалось, что удовлетворенность граждан США позицией страны в мире снизилась до 33%. Это минимум с февраля 2017 года, когда показатель составлял 32%. Согласно опросу, 58% респондентов уверены, что лидеры других стран так или иначе не уважают главу Белого дома.

https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html

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