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При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель - РИА Новости, 19.03.2024
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21:16 18.03.2024 (обновлено: 00:02 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/gibel-1934112943.html
При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель
При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель - РИА Новости, 19.03.2024
При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в результате украинской атаки на белгородский поселок Горьковский, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T21:16
2024-03-19T00:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородский район
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате украинской атаки на белгородский поселок Горьковский, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.Гладков добавил, что в Грайворонском округе также есть двое раненых."У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино. Женщина с черепно-мозговой травмой сама обратилась в Борисовскую ЦРБ. Позже бригадой скорой ее доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал губернатор.По его словам, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль, возгорания ликвидированы. Кроме того, различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Также губернатор отметил, что в селе Гора-Подол повреждены пять частных домовладений.Белгородская область 18 марта подвергается украинским обстрелам весь день. По данным Минобороны РФ, в понедельник около 8.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Также он сообщил, что двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.Позже в Минобороны сообщили, что с 11.30 до 11.45 мск ПВО над Белгородской областью уничтожила восемь снарядов РСЗО Vampire, два снаряда РСЗО "Ольха" и один снаряд РСЗО "Град". По данным главы региона, средства ПВО отразили атаку ВСУ в Белгородском районе. Гладков сообщал днем, что в результате попадания снаряда ВСУ в дом в селе Никольское погибли четыре человека.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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белгород
грайворон
белгородская область
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происшествия, белгород, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгородский район
При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель

Губернатор Гладков: при обстреле белгородского поселка Горьковский есть погибший

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате украинской атаки на белгородский поселок Горьковский, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
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Гладков добавил, что в Грайворонском округе также есть двое раненых.
"У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино. Женщина с черепно-мозговой травмой сама обратилась в Борисовскую ЦРБ. Позже бригадой скорой ее доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал губернатор.
По его словам, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль, возгорания ликвидированы. Кроме того, различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
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Также губернатор отметил, что в селе Гора-Подол повреждены пять частных домовладений.
Белгородская область 18 марта подвергается украинским обстрелам весь день. По данным Минобороны РФ, в понедельник около 8.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Также он сообщил, что двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.
Позже в Минобороны сообщили, что с 11.30 до 11.45 мск ПВО над Белгородской областью уничтожила восемь снарядов РСЗО Vampire, два снаряда РСЗО "Ольха" и один снаряд РСЗО "Град". По данным главы региона, средства ПВО отразили атаку ВСУ в Белгородском районе. Гладков сообщал днем, что в результате попадания снаряда ВСУ в дом в селе Никольское погибли четыре человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородский район
 
 
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