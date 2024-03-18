https://ria.ru/20240318/gibel-1934112943.html

При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель

При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель - РИА Новости, 19.03.2024

При обстреле белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель

Один мирный житель погиб в результате украинской атаки на белгородский поселок Горьковский, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T21:16

2024-03-18T21:16

2024-03-19T00:02

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

белгородский район

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате украинской атаки на белгородский поселок Горьковский, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.Гладков добавил, что в Грайворонском округе также есть двое раненых."У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино. Женщина с черепно-мозговой травмой сама обратилась в Борисовскую ЦРБ. Позже бригадой скорой ее доставили в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал губернатор.По его словам, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль, возгорания ликвидированы. Кроме того, различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Также губернатор отметил, что в селе Гора-Подол повреждены пять частных домовладений.Белгородская область 18 марта подвергается украинским обстрелам весь день. По данным Минобороны РФ, в понедельник около 8.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Также он сообщил, что двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.Позже в Минобороны сообщили, что с 11.30 до 11.45 мск ПВО над Белгородской областью уничтожила восемь снарядов РСЗО Vampire, два снаряда РСЗО "Ольха" и один снаряд РСЗО "Град". По данным главы региона, средства ПВО отразили атаку ВСУ в Белгородском районе. Гладков сообщал днем, что в результате попадания снаряда ВСУ в дом в селе Никольское погибли четыре человека.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

грайворон

белгородская область

белгородский район

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