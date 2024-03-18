https://ria.ru/20240318/germaniya-1934061798.html

Россия направила ноту Германии из-за отказа в выплатах блокадникам

Россия направила ноту Германии из-за отказа в выплатах блокадникам - РИА Новости, 18.03.2024

Россия направила ноту Германии из-за отказа в выплатах блокадникам

Россия считает неприемлемым ссылки Берлина на якобы достигнутое урегулирование выплат блокадникам путём уплаты Германией репараций по итогам Второй мировой... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:55

2024-03-18T16:55

2024-03-18T17:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия считает неприемлемым ссылки Берлина на якобы достигнутое урегулирование выплат блокадникам путём уплаты Германией репараций по итогам Второй мировой войны, говорится в ноте посольства России Германии, переданной МИД РФ в РИА Новости"В заявлении министерства от 27 января 2024 года умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской стороне распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые ею исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников", - указывается в документе. Там добавляется, что "российская сторона рассматривает подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку".Москва "считает абсолютно неприемлемыми и неубедительными любые ссылки германской стороны на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путём выплат Германией репараций по итогам Второй мировой войны"."Не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности", - уверена российская сторона."Давно обещанный, но до сих пор так и не реализованный "гуманитарный жест" правительства Федеративной Республики Германия в адрес блокадников Ленинграда несопоставим с масштабами ленинградской трагедии", - подчеркнули в посольстве России в Германии."На этом фоне циничными выглядят действия германской стороны, которая в соответствии с федеральным законом федеративной Республики Германия о государственном обеспечении военных жертв Второй мировой войны от 1 октября 1950 года десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима, в том числе легионерам испанской "Голубой дивизии", принимавшим непосредственное участие в блокаде Ленинграда", - полагают в посольстве.Российская сторона "считает аморальной логику германской стороны в данном вопросе, согласно которой пострадавшие в годы Второй мировой войны военные преступники более достойны возмещения ущерба, чем мирные ленинградцы, которых они пытались истребить". "Подобный подход заставляет усомниться в искренности заявлений германской стороны об исторической ответственности Германии за страшные преступления нацистского режима на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, которые российская сторона рассматривает как акты геноцида народов Советского Союза", - отметили в посольстве."Российская Сторона продолжит твёрдо отстаивать права жертв нацистских преступлений и ожидает предметную реакцию германской Стороны", - подчеркнули в дипмиссии.

https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html

https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html

https://ria.ru/20240127/putin-1923888540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, ленинград