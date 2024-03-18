https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида - РИА Новости, 18.03.2024

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Москва настаивает, что Берлин должен официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха против народов СССР актом геноцида, говорится в РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:38

2024-03-18T16:38

2024-03-18T18:04

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блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва настаивает, что Берлин должен официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха против народов СССР актом геноцида, говорится в ноте посольства России в Германии, документ есть в распоряжении РИА Новости."Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом", — говорится в документе.В дипмиссии напомнили, что Берлин признал геноцидом преступления эпохи колониализма, но этого до сих пор не сделано в отношении деяний против народов СССР в период Второй мировой войны.Российские дипломаты отметили, что ознакомились с официальным заявлением МИД ФРГ от 27 января по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, где Германия подтвердила свою историческую ответственность за одно из наиболее страшных преступлений против человечности.В то же время этот документ умалчивает о многолетних требованиях Москвы распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые "исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников".Российская сторона считает неприемлемым ссылки на то, что этот вопрос якобы был урегулирован выплатой репараций по итогам Второй мировой войны."Не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности", — подчеркнули в посольстве.Там отметили циничность действий властей Германии, которые десятилетиями исправно платят пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам, в том числе легионерам испанской "Голубой дивизии", принимавшим непосредственное участие в блокаде Ленинграда.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20231122/blokada-1911075845.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, германия, ленинград, ссср, блокада ленинграда (1941-1944)