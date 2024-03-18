Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва настаивает, что Берлин должен официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха против народов СССР актом геноцида, говорится в ноте посольства России в Германии, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом", — говорится в документе.
В дипмиссии напомнили, что Берлин признал геноцидом преступления эпохи колониализма, но этого до сих пор не сделано в отношении деяний против народов СССР в период Второй мировой войны.
Российские дипломаты отметили, что ознакомились с официальным заявлением МИД ФРГ от 27 января по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, где Германия подтвердила свою историческую ответственность за одно из наиболее страшных преступлений против человечности.
В то же время этот документ умалчивает о многолетних требованиях Москвы распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые "исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников".
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.
Российская сторона считает неприемлемым ссылки на то, что этот вопрос якобы был урегулирован выплатой репараций по итогам Второй мировой войны.
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"Не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности", — подчеркнули в посольстве.
Там отметили циничность действий властей Германии, которые десятилетиями исправно платят пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам, в том числе легионерам испанской "Голубой дивизии", принимавшим непосредственное участие в блокаде Ленинграда.