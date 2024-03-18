https://ria.ru/20240318/gaza-1934053547.html

В ООН предупредили, что Газу в ближайшие недели охватит голод

В ООН предупредили, что Газу в ближайшие недели охватит голод - РИА Новости, 18.03.2024

В ООН предупредили, что Газу в ближайшие недели охватит голод

Голод на севере Газы может произойти в любое время в период с середины марта по май 2024 года, если военные действия не будут остановлены и не будет... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:30

2024-03-18T16:30

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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Голод на севере Газы может произойти в любое время в период с середины марта по май 2024 года, если военные действия не будут остановлены и не будет организована доставка товаров первой необходимости всем нуждающимся жителям анклава, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) при ООН. "Проведенный в декабре 2023 года анализ острой продовольственной незащищенности IPC предупредил о риске того, что к концу мая 2024 года может начаться голод, если не будет обеспечено немедленное прекращение боевых действий и постоянный доступ к основным товарам и услугам для населения. С тех пор условия, необходимые для предотвращения голода, не были выполнены, и последние данные подтверждают, что голод в северных районах (Газы – ред.) неизбежен и, по прогнозам, может произойти в любое время в период с середины марта по май 2024 года", - сказано в документе. В ООН считают, что наиболее вероятным сценарием является то, что cевер сектора Газа будет охвачен голодом. По оценкам организации, от голода уже страдают 210 тысяч жителей этих районов. В худшем случае южная часть сектора Газа также пострадает от голода в июле 2024 года. "По сравнению со средним показателем до эскалации в 500 грузовиков в день, из которых 150 перевозили продовольствие, в период с 7 октября 2023 года по 24 февраля 2024 года в сектор Газа въезжало только 90 грузовиков в день, из которых только 60 перевозили продовольствие. Следовательно, практически все домохозяйства пропускают приемы пищи каждый день, а взрослые сокращают количество приемов пищи, чтобы дети могли поесть. В северных районах почти в двух третях домохозяйств люди целыми днями и ночами не ели по крайней мере 10 раз за последние 30 дней. В южных районах это относится к одной трети домохозяйств", - добавляется в прогнозе. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 55-й сессии Совета по правам человека в феврале заявил, что всем жителям Газы грозит неминуемый голод, и почти все они пьют зараженную воду, Израиль использует голод как оружие в Газе. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,5 тысячи человек, пострадали более 73,5 тысячи, сообщало министерство здравоохранения Газы ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, россия, владимир путин, хамас, оон