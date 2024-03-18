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Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США - РИА Новости, 18.03.2024
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06:04 18.03.2024 (обновлено: 07:51 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html
Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США
Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США - РИА Новости, 18.03.2024
Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США
Каждый десятый кубометр газа, использованный Евросоюзом в 2023 году, поступил из США, при этом сильнее всего от него зависит Литва, а быстрее всего "подсела"... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:04
2024-03-18T07:51
сша
литва
финляндия
экономика
марсель салихов
евросоюз
международное энергетическое агентство
оон
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Каждый десятый кубометр газа, использованный Евросоюзом в 2023 году, поступил из США, при этом сильнее всего от него зависит Литва, а быстрее всего "подсела" Финляндия — еще два года назад страна вовсе не потребляла американский газ, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и Международного энергетического агентства.По данным МЭА, в прошлом году потребление газа в Евросоюзе составило 330 миллиардов кубометров, что на 20% меньше показателя за 2021 год. Из США поступило 34,5 миллиарда кубометров газа, или 10,4% от всего потребляемого в ЕС газа. Сильнее всего от американского газа по итогам прошлого года зависела Литва — почти 40% потребляемого ею "голубого топлива" было из США, при этом в 2021 году доля составляла 22,3%. В Финляндии, которая еще в 2021 году не покупала американский газ, 38,2% потребления приходилось уже на него.У Хорватии "зависимость" прогрессирует медленнее: за два года она выросла лишь на 1,8 процентного пункта - до 32%, а вот в Нидерландах удельный вес американского газа подскочил почти вчетверо - до 27,3%, во Франции — втрое, до 24,3%.Нарастили закупки еще пять стран, в том числе Испания — на 2,5 процентного пункта, до 15,9% и Польша — на 3,7 процентного пункта, до 9%. Удельный вес американского газа в потреблении Бельгии вырос почти в 12 раз — до 8,8%, а у Италии в 5 раз, до 4,8%. Германия, которая в 2021 году не потребляла "голубое топливо" из США, теперь закупает у страны около 5% потребления.Португалия по итогам 2023 года стала одной из немногих стран в ЕС, которая сократила долю американского газа в потреблении — до 18% с 27% двумя годами ранее. Это сделали также Греция — на 1,6 процентного пункта, до 12,1%, а также Мальта — в 2,6 раза, до 4,8%.Белый дом в конце января объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, объяснив принятое решение борьбой за экологию. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, это решение связано с предстоящими президентскими выборами и объясняется попыткой демократов привлечь на свою сторону избирателей."Климатический эффект сомнителен, так как сокращение поставок СПГ может привести к росту спроса на уголь, который при сжигании на то же самое количество энергии выделяет вдвое больше углекислого газа, чем СПГ. Однако это решение способствует росту недоверия на рынке и может активизировать переход на зеленую энергетику", - ответил эксперт на вопрос, как политика США скажется на Европе.В то же время директор Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов отмечает, что в долгосрочной перспективе, если все же США перестанут выдавать разрешения для новых проектов, это снизит доступность СПГ для европейского рынка.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933877095.html
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литва
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сша, литва, финляндия, экономика, марсель салихов, евросоюз, международное энергетическое агентство, оон
США, Литва, Финляндия, Экономика, Марсель Салихов, Евросоюз, Международное энергетическое агентство, ООН
Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США

Сильнее всего от американского газа в ЕС зависят Литва, Финляндия и Хорватия

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Каждый десятый кубометр газа, использованный Евросоюзом в 2023 году, поступил из США, при этом сильнее всего от него зависит Литва, а быстрее всего "подсела" Финляндия — еще два года назад страна вовсе не потребляла американский газ, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и Международного энергетического агентства.
По данным МЭА, в прошлом году потребление газа в Евросоюзе составило 330 миллиардов кубометров, что на 20% меньше показателя за 2021 год. Из США поступило 34,5 миллиарда кубометров газа, или 10,4% от всего потребляемого в ЕС газа. Сильнее всего от американского газа по итогам прошлого года зависела Литва — почти 40% потребляемого ею "голубого топлива" было из США, при этом в 2021 году доля составляла 22,3%. В Финляндии, которая еще в 2021 году не покупала американский газ, 38,2% потребления приходилось уже на него.
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У Хорватии "зависимость" прогрессирует медленнее: за два года она выросла лишь на 1,8 процентного пункта - до 32%, а вот в Нидерландах удельный вес американского газа подскочил почти вчетверо - до 27,3%, во Франции — втрое, до 24,3%.
Нарастили закупки еще пять стран, в том числе Испания — на 2,5 процентного пункта, до 15,9% и Польша — на 3,7 процентного пункта, до 9%. Удельный вес американского газа в потреблении Бельгии вырос почти в 12 раз — до 8,8%, а у Италии в 5 раз, до 4,8%. Германия, которая в 2021 году не потребляла "голубое топливо" из США, теперь закупает у страны около 5% потребления.
Португалия по итогам 2023 года стала одной из немногих стран в ЕС, которая сократила долю американского газа в потреблении — до 18% с 27% двумя годами ранее. Это сделали также Греция — на 1,6 процентного пункта, до 12,1%, а также Мальта — в 2,6 раза, до 4,8%.
Белый дом в конце января объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, объяснив принятое решение борьбой за экологию. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, это решение связано с предстоящими президентскими выборами и объясняется попыткой демократов привлечь на свою сторону избирателей.
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"Климатический эффект сомнителен, так как сокращение поставок СПГ может привести к росту спроса на уголь, который при сжигании на то же самое количество энергии выделяет вдвое больше углекислого газа, чем СПГ. Однако это решение способствует росту недоверия на рынке и может активизировать переход на зеленую энергетику", - ответил эксперт на вопрос, как политика США скажется на Европе.
В то же время директор Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов отмечает, что в долгосрочной перспективе, если все же США перестанут выдавать разрешения для новых проектов, это снизит доступность СПГ для европейского рынка.
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