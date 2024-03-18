https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html

Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США

Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США - РИА Новости, 18.03.2024

Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США

Каждый десятый кубометр газа, использованный Евросоюзом в 2023 году, поступил из США, при этом сильнее всего от него зависит Литва, а быстрее всего "подсела"... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:04

2024-03-18T06:04

2024-03-18T07:51

сша

литва

финляндия

экономика

марсель салихов

евросоюз

международное энергетическое агентство

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Каждый десятый кубометр газа, использованный Евросоюзом в 2023 году, поступил из США, при этом сильнее всего от него зависит Литва, а быстрее всего "подсела" Финляндия — еще два года назад страна вовсе не потребляла американский газ, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и Международного энергетического агентства.По данным МЭА, в прошлом году потребление газа в Евросоюзе составило 330 миллиардов кубометров, что на 20% меньше показателя за 2021 год. Из США поступило 34,5 миллиарда кубометров газа, или 10,4% от всего потребляемого в ЕС газа. Сильнее всего от американского газа по итогам прошлого года зависела Литва — почти 40% потребляемого ею "голубого топлива" было из США, при этом в 2021 году доля составляла 22,3%. В Финляндии, которая еще в 2021 году не покупала американский газ, 38,2% потребления приходилось уже на него.У Хорватии "зависимость" прогрессирует медленнее: за два года она выросла лишь на 1,8 процентного пункта - до 32%, а вот в Нидерландах удельный вес американского газа подскочил почти вчетверо - до 27,3%, во Франции — втрое, до 24,3%.Нарастили закупки еще пять стран, в том числе Испания — на 2,5 процентного пункта, до 15,9% и Польша — на 3,7 процентного пункта, до 9%. Удельный вес американского газа в потреблении Бельгии вырос почти в 12 раз — до 8,8%, а у Италии в 5 раз, до 4,8%. Германия, которая в 2021 году не потребляла "голубое топливо" из США, теперь закупает у страны около 5% потребления.Португалия по итогам 2023 года стала одной из немногих стран в ЕС, которая сократила долю американского газа в потреблении — до 18% с 27% двумя годами ранее. Это сделали также Греция — на 1,6 процентного пункта, до 12,1%, а также Мальта — в 2,6 раза, до 4,8%.Белый дом в конце января объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, объяснив принятое решение борьбой за экологию. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, это решение связано с предстоящими президентскими выборами и объясняется попыткой демократов привлечь на свою сторону избирателей."Климатический эффект сомнителен, так как сокращение поставок СПГ может привести к росту спроса на уголь, который при сжигании на то же самое количество энергии выделяет вдвое больше углекислого газа, чем СПГ. Однако это решение способствует росту недоверия на рынке и может активизировать переход на зеленую энергетику", - ответил эксперт на вопрос, как политика США скажется на Европе.В то же время директор Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов отмечает, что в долгосрочной перспективе, если все же США перестанут выдавать разрешения для новых проектов, это снизит доступность СПГ для европейского рынка.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933877095.html

https://ria.ru/20240310/serbiya-1932152982.html

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

сша

литва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, литва, финляндия, экономика, марсель салихов, евросоюз, международное энергетическое агентство, оон