https://ria.ru/20240318/gaiti-1933964102.html

В столице Гаити продлили комендантский час

В столице Гаити продлили комендантский час - РИА Новости, 18.03.2024

В столице Гаити продлили комендантский час

Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта, сообщило министерство связи страны. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:16

2024-03-18T12:16

2024-03-18T12:16

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта, сообщило министерство связи страны. "Правительство республики… с целью восстановить правопорядок и принять меры, соответствующие целям по взятию ситуации под контроль, продлевает комендантский час на всей территории (департамента – ред.) с воскресенья 17 марта по среду 20 марта 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240314/gaiti-1932950321.html

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в мире, гаити, кения, ариэль анри, жовенель моиз