В столице Гаити продлили комендантский час
В Порт-о-Пренсе продлили комендантский час до 20 марта
© AP Photo / Odelyn JosephОбстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс
© AP Photo / Odelyn Joseph
Обстановка в столице Гаити городе Порт-о-Пренс
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта, сообщило министерство связи страны.
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"Правительство республики… с целью восстановить правопорядок и принять меры, соответствующие целям по взятию ситуации под контроль, продлевает комендантский час на всей территории (департамента – ред.) с воскресенья 17 марта по среду 20 марта 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.