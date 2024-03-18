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Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:41 18.03.2024 (обновлено: 14:28 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/frg-1933994587.html
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет - РИА Новости, 18.03.2024
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет
У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:41
2024-03-18T14:28
выборы президента россии — 2024
германия
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", - сказала она журналистам.Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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германия, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Германия, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет

Кабмин ФРГ: правительство готово к общению с Путиным, но поздравлять не будет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
«
"У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", - сказала она журналистам.
Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ГерманияПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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