https://ria.ru/20240318/frg-1933994587.html

Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет

Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет - РИА Новости, 18.03.2024

Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет

У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:41

2024-03-18T13:41

2024-03-18T14:28

выборы президента россии — 2024

германия

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", - сказала она журналистам.Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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германия, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков