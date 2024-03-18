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Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет - РИА Новости, 18.03.2024
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет
У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:41
2024-03-18T13:41
2024-03-18T14:28
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БЕРЛИН, 18 мар - РИА Новости. У правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выборах в России, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", - сказала она журналистам.Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.
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германия, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Германия, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Правительство ФРГ готово к общению с Путиным, но поздравлять его не будет
Кабмин ФРГ: правительство готово к общению с Путиным, но поздравлять не будет