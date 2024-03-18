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Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 18.03.2024 (обновлено: 01:09 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/frantsiya-1933855983.html
Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине
Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине
Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:47
2024-03-18T01:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот … речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - сказал Путин.Голосование за выборы в президенты РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимир путин, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Франция, Эммануэль Макрон

Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот … речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - сказал Путин.
Голосование за выборы в президенты РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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