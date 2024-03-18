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Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине
Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине
Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:47
2024-03-18T00:47
2024-03-18T01:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот … речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - сказал Путин.Голосование за выборы в президенты РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Франция, Эммануэль Макрон