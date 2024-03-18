https://ria.ru/20240318/frantsiya-1933855983.html

Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине

Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: хотелось бы, чтобы Франция сыграла роль в урегулировании по Украине

Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:47

2024-03-18T00:47

2024-03-18T01:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот … речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - сказал Путин.Голосование за выборы в президенты РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

франция

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, франция, эммануэль макрон