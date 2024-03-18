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Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО"
Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО" - РИА Новости, 18.03.2024
Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО"
Флаг Североатлантического альянса подняли в понедельник у здания парламента Швеции под крики "Нет НАТО". Трансляция церемонии велась на телеканале TV4. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:25
2024-03-18T12:25
2024-03-18T12:25
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Флаг Североатлантического альянса подняли в понедельник у здания парламента Швеции под крики "Нет НАТО". Трансляция церемонии велась на телеканале TV4. Церемония поднятия флага Североатлантического альянса в Швеции, которая официально стала членом НАТО 7 марта, состоялась в Стокгольме в понедельник. Король Швеции Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон и спикер парламента Андреас Норлен выступили на церемонии. После того, как король произнес свою речь, собравшиеся начали скандировать "Нет НАТО". Крики "Нет НАТО" звучали во время поднятия флага альянса и звучания государственного гимна, а также параллельно с выступлениями премьер-министра и спикера парламента. Ранее 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html
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в мире, стокгольм (город), швеция, ульф кристерссон, нато, брюссель
В мире, Стокгольм (город), Швеция, Ульф Кристерссон, НАТО, Брюссель
Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО"
Флаг Североатлантического альянса подняли у парламента Швеции, крича "Нет НАТО"