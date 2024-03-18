https://ria.ru/20240318/flag-1933967133.html

Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО"

Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО" - РИА Новости, 18.03.2024

Флаг Североатлантического альянса подняли в Швеции под крики "Нет НАТО"

Флаг Североатлантического альянса подняли в понедельник у здания парламента Швеции под крики "Нет НАТО". Трансляция церемонии велась на телеканале TV4. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:25

2024-03-18T12:25

2024-03-18T12:25

в мире

стокгольм (город)

швеция

ульф кристерссон

нато

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Флаг Североатлантического альянса подняли в понедельник у здания парламента Швеции под крики "Нет НАТО". Трансляция церемонии велась на телеканале TV4. Церемония поднятия флага Североатлантического альянса в Швеции, которая официально стала членом НАТО 7 марта, состоялась в Стокгольме в понедельник. Король Швеции Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон и спикер парламента Андреас Норлен выступили на церемонии. После того, как король произнес свою речь, собравшиеся начали скандировать "Нет НАТО". Крики "Нет НАТО" звучали во время поднятия флага альянса и звучания государственного гимна, а также параллельно с выступлениями премьер-министра и спикера парламента. Ранее 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html

стокгольм (город)

швеция

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стокгольм (город), швеция, ульф кристерссон, нато, брюссель