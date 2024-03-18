Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*
Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна за фейки о ВС России
Павел Мунтян*. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
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"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения", - сказали в суде.
Столичный суд ранее заочно арестовал Мунтяна* на два месяца и постановил исчислять срок в случае экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Создателя Mr. Freeman объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.
Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента