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Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна* - РИА Новости, 18.03.2024
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16:29 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/feyki-1934052101.html
Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*
Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна* - РИА Новости, 18.03.2024
Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*
Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:29
2024-03-18T16:29
происшествия
россия
буча
украина
московский городской суд
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде в понедельник. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения", - сказали в суде. Столичный суд ранее заочно арестовал Мунтяна* на два месяца и постановил исчислять срок в случае экстрадиции либо задержания на территории РФ. Создателя Mr. Freeman объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html
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происшествия, россия, буча, украина, московский городской суд
Происшествия, Россия, Буча, Украина, Московский городской суд
Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*

Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна за фейки о ВС России

© Фото : Pavel Muntyan/TelegramПавел Мунтян*
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Pavel Muntyan/Telegram
Павел Мунтян*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
«
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения", - сказали в суде.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов
11 марта, 14:35
Столичный суд ранее заочно арестовал Мунтяна* на два месяца и постановил исчислять срок в случае экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Создателя Mr. Freeman объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.

В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Логотип видеохостинга Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
29 февраля, 08:00
 
ПроисшествияРоссияБучаУкраинаМосковский городской суд
 
 
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