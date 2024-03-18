https://ria.ru/20240318/feyki-1934052101.html

Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*

Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна* - РИА Новости, 18.03.2024

Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*

Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:29

2024-03-18T16:29

2024-03-18T16:29

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буча

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте мультипликатора Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде в понедельник. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения", - сказали в суде. Столичный суд ранее заочно арестовал Мунтяна* на два месяца и постановил исчислять срок в случае экстрадиции либо задержания на территории РФ. Создателя Mr. Freeman объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

россия

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происшествия, россия, буча, украина, московский городской суд