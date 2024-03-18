https://ria.ru/20240318/festival-1933988120.html

Мероприятия формата ВФМ могут стать регулярными, заявила глава Росмолодежи

Мероприятия формата ВФМ могут стать регулярными, заявила глава Росмолодежи - РИА Новости, 18.03.2024

Мероприятия формата ВФМ могут стать регулярными, заявила глава Росмолодежи

Такие мероприятия, как Всемирный фестиваль молодёжи, могут стать регулярными в России, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:26

2024-03-18T13:26

2024-03-18T14:12

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

госдума рф

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Такие мероприятия, как Всемирный фестиваль молодёжи, могут стать регулярными в России, заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Также мы сейчас готовим предложения по продолжению деятельности дирекции фестиваля и, собственно, предложения по тому, чтобы в этот фестиваль (был) в какой -то определённой структуре. Возможно, она как-то видоизменится, возможно, расширится количество площадок в нашей стране, чтобы сделать такие форматы регулярными", - сказала она на заседании комитета по молодежной политике в Госдуме. Глава Росмолодежи уточнила, что предложение сделать фестиваль регулярным в России озвучивали сами иностранные участники в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях фестиваля.Также Разуваева добавила, что в настоящее время разрабатываются предложения по "выделению международного молодёжного сотрудничества" в отдельный блок в национальном проекте "Молодёжь России". Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240318/volontery-1933975479.html

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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024