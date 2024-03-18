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Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет - РИА Новости, 18.03.2024
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13:54 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/fermery-1933990541.html
Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет
Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет - РИА Новости, 18.03.2024
Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет
За пять лет свыше 135 миллионов рублей получили частные сельхозпроизводители в Кемеровской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:54
2024-03-18T13:54
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поддержка бизнеса
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сергей цивилев
фермеры
нацпроекты
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За пять лет свыше 135 миллионов рублей получили частные сельхозпроизводители в Кемеровской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба регионального правительства. Благодаря господдержке в регионе открываются новые фермы, расширяются уже имеющиеся производства и создаются новые рабочие места. Сейчас на территории Кемеровской области числится примерно тысяча фермерских хозяйств. "Чтобы селяне могли развивать свои производства, ориентироваться в юридических вопросах, бухгалтерском учете, политике сбыта и подготовке документов для получения господдержки, мы открыли Центр компетенций. В этом году по нацпроекту на помощь фермерам и сельхозкооперативам в Кузбассе выделено 55 миллионов рублей, это на 12,2 миллиона рублей больше, чем в прошлом. А в целом за пять лет действия нацпроекта на поддержку наших частных сельхозпроизводителей направлено более 135 миллионов рублей", — сказал губернатор Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что одна из мер в рамках нацпроекта — грант "Агростартап". На эту меру поддержки могут рассчитывать начинающие фермеры. За пять лет в области грант получили 30 фермеров на сумму 89,3 миллиона рублей. Еще в рамках нацпроекта предусмотрены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. За указанный срок 14 сельскохозяйственных кооперативов получили 46 миллионов рублей субсидии на приобретение техники, автотранспорта, оборудования, племенных животных, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кемеровская область, сергей цивилев, фермеры, нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кемеровская область, Сергей Цивилев, фермеры, Нацпроекты

Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОвцы романовской породы на ферме
Овцы романовской породы на ферме - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За пять лет свыше 135 миллионов рублей получили частные сельхозпроизводители в Кемеровской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря господдержке в регионе открываются новые фермы, расширяются уже имеющиеся производства и создаются новые рабочие места. Сейчас на территории Кемеровской области числится примерно тысяча фермерских хозяйств.
"Чтобы селяне могли развивать свои производства, ориентироваться в юридических вопросах, бухгалтерском учете, политике сбыта и подготовке документов для получения господдержки, мы открыли Центр компетенций. В этом году по нацпроекту на помощь фермерам и сельхозкооперативам в Кузбассе выделено 55 миллионов рублей, это на 12,2 миллиона рублей больше, чем в прошлом. А в целом за пять лет действия нацпроекта на поддержку наших частных сельхозпроизводителей направлено более 135 миллионов рублей", — сказал губернатор Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что одна из мер в рамках нацпроекта — грант "Агростартап". На эту меру поддержки могут рассчитывать начинающие фермеры. За пять лет в области грант получили 30 фермеров на сумму 89,3 миллиона рублей.
Еще в рамках нацпроекта предусмотрены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. За указанный срок 14 сельскохозяйственных кооперативов получили 46 миллионов рублей субсидии на приобретение техники, автотранспорта, оборудования, племенных животных, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.
Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту
23 января, 13:18
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКемеровская областьСергей ЦивилевфермерыНацпроекты
 
 
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