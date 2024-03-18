https://ria.ru/20240318/fermery-1933990541.html
Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет
Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет - РИА Новости, 18.03.2024
Более 135 млн рублей получили кузбасские фермеры по нацпроекту за 5 лет
За пять лет свыше 135 миллионов рублей получили частные сельхозпроизводители в Кемеровской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:54
2024-03-18T13:54
2024-03-18T13:54
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
кемеровская область
сергей цивилев
фермеры
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933998520_0:408:2916:2048_1920x0_80_0_0_4e87937a81535560c53cc50114313504.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За пять лет свыше 135 миллионов рублей получили частные сельхозпроизводители в Кемеровской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба регионального правительства. Благодаря господдержке в регионе открываются новые фермы, расширяются уже имеющиеся производства и создаются новые рабочие места. Сейчас на территории Кемеровской области числится примерно тысяча фермерских хозяйств. "Чтобы селяне могли развивать свои производства, ориентироваться в юридических вопросах, бухгалтерском учете, политике сбыта и подготовке документов для получения господдержки, мы открыли Центр компетенций. В этом году по нацпроекту на помощь фермерам и сельхозкооперативам в Кузбассе выделено 55 миллионов рублей, это на 12,2 миллиона рублей больше, чем в прошлом. А в целом за пять лет действия нацпроекта на поддержку наших частных сельхозпроизводителей направлено более 135 миллионов рублей", — сказал губернатор Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что одна из мер в рамках нацпроекта — грант "Агростартап". На эту меру поддержки могут рассчитывать начинающие фермеры. За пять лет в области грант получили 30 фермеров на сумму 89,3 миллиона рублей. Еще в рамках нацпроекта предусмотрены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. За указанный срок 14 сельскохозяйственных кооперативов получили 46 миллионов рублей субсидии на приобретение техники, автотранспорта, оборудования, племенных животных, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.
https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1922952818.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933998520_181:156:2703:2048_1920x0_80_0_0_1a56cfbf07babd64ce297e1d597a27aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кемеровская область, сергей цивилев, фермеры, нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кемеровская область, Сергей Цивилев, фермеры, Нацпроекты
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За пять лет свыше 135 миллионов рублей получили частные сельхозпроизводители в Кемеровской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря господдержке в регионе открываются новые фермы, расширяются уже имеющиеся производства и создаются новые рабочие места. Сейчас на территории Кемеровской области числится примерно тысяча фермерских хозяйств.
"Чтобы селяне могли развивать свои производства, ориентироваться в юридических вопросах, бухгалтерском учете, политике сбыта и подготовке документов для получения господдержки, мы открыли Центр компетенций. В этом году по нацпроекту на помощь фермерам и сельхозкооперативам в Кузбассе выделено 55 миллионов рублей, это на 12,2 миллиона рублей больше, чем в прошлом. А в целом за пять лет действия нацпроекта на поддержку наших частных сельхозпроизводителей направлено более 135 миллионов рублей", — сказал губернатор Сергей Цивилев
, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что одна из мер в рамках нацпроекта — грант "Агростартап". На эту меру поддержки могут рассчитывать начинающие фермеры. За пять лет в области грант получили 30 фермеров на сумму 89,3 миллиона рублей.
Еще в рамках нацпроекта предусмотрены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. За указанный срок 14 сельскохозяйственных кооперативов получили 46 миллионов рублей субсидии на приобретение техники, автотранспорта, оборудования, племенных животных, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.
Фермеры Кузбасса получат 55,3 млн рублей господдержки по нацпроекту