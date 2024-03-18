https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1933968796.html

Боррель обвинил Израиль в преднамеренном провоцировании голода в Газе

Боррель обвинил Израиль в преднамеренном провоцировании голода в Газе - РИА Новости, 18.03.2024

Боррель обвинил Израиль в преднамеренном провоцировании голода в Газе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что голод уже стал реальностью для Газы, обвинив Израиль в преднамеренном использовании голода против жителей... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:30

2024-03-18T12:30

2024-03-18T13:48

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что голод уже стал реальностью для Газы, обвинив Израиль в преднамеренном использовании голода против жителей палестинского анклава."Газа уже не находится на грани голода. Голод уже стал реальностью для тысяч человек", - сказал Боррель, выступая на международном форуме по гуманитарной помощи в Брюсселе.Он добавил, что на границе с Газой скопились запасы продовольствия, которого хватило бы на месяцы, но помощь не попадает в анклав по политическим причина."Этот голод не стал следствием природной катастрофы. Это полностью творение человека. Кого? Того, кто не допускает доставку гуманитарной помощи в Газу", - сказал глава евродипломатии.Он напомнил, что в ходе визита в Вашингтон обвинил Израиль в провоцировании голода в секторе Газа. Боррель добавил, что сотни грузовиков с гуманитарной могут доставить значительные запасы продовольствия жителям Газы. "Открытие погранпереходов - это вопрос политической воли, а не логистики", - сказал Боррель. "Мы спускаем помощь на парашютах, хотя эти места находятся всего в часе езды от аэропорта", - добавил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,5 тысячи человек, пострадали более 73,5 тысячи, сообщало министерство здравоохранения ГазыХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

https://ria.ru/20240318/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/gaza-1931088657.html

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Дарья Буймова

израиль, евросоюз, в мире, россия, брюссель, владимир путин, жозеп боррель, хамас, оон