https://ria.ru/20240318/estoniya-1934048250.html

В Эстонии за Путина проголосовали 75,22 процента избирателей

В Эстонии за Путина проголосовали 75,22 процента избирателей - РИА Новости, 18.03.2024

В Эстонии за Путина проголосовали 75,22 процента избирателей

В Эстонии за действующего президента России Владимира Путина проголосовали 75,22% избирателей, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:15

2024-03-18T16:15

2024-03-18T16:15

выборы президента россии — 2024

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар - РИА Новости. В Эстонии за действующего президента России Владимира Путина проголосовали 75,22% избирателей, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦИК РФ."В Эстонии число включенных в список избирателей составило 2438 человек. Из них за Владимира Путина проголосовали 1833 человека, что составляет 75,22% от всех отданных голосов", - говорится в сообщении. Вторым по популярности стал кандидат Владислав Даванков. Он набрал 311 голосов, что составляет 12,76%. Николай Харитонов получил 50 голосов (2,05%), Леонид Слуцкий - 19 (0,78%). Проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии граждане России на выборах президента РФ могли проголосовать только 17 марта, лишь на одном избирательном участке - в посольстве России в Таллине, хотя в прежние годы работали девять участков. Эстония ранее распорядилась закрыть консульства РФ в Тарту и Нарве и запретила открывать избирательные участки где-либо кроме посольства. Проживающим в Эстонии гражданам РФ также была предоставлена возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в Таллине, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также в населенных пунктах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области. Там голосование началось с 15 марта. По данным эстонского МВД, в Эстонии по состоянию на февраль проживали 83 507 российских граждан на основании действующего вида на жительство.

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Варвара Скокшина

эстония, россия, таллин, владислав даванков, владимир путин, николай харитонов, политика