https://ria.ru/20240318/elektronnoe_golosovanie-1933851021.html

Путин оценил формат электронного голосования

Путин оценил формат электронного голосования - РИА Новости, 18.03.2024

Путин оценил формат электронного голосования

Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:27

2024-03-18T00:27

2024-03-18T04:18

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владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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сергей собянин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата проведения выборов, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Пару лет назад были сомнения у некоторых сотрудников администрации - у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможности электронного голосования. … Но, в конце концов, победила точка зрения тех, кто считал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна и объективна", - сказал Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Путин: система электронного голосования в России прозрачна и объективна Путин: система электронного голосования в России прозрачна и объективна 2024-03-18T00:27 true PT0M48S

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москва, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, сергей собянин, политика