https://ria.ru/20240318/elektronnoe_golosovanie-1933851021.html
Путин оценил формат электронного голосования
Путин оценил формат электронного голосования - РИА Новости, 18.03.2024
Путин оценил формат электронного голосования
Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:27
2024-03-18T00:27
2024-03-18T04:18
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата проведения выборов, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Пару лет назад были сомнения у некоторых сотрудников администрации - у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможности электронного голосования. … Но, в конце концов, победила точка зрения тех, кто считал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна и объективна", - сказал Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Путин: система электронного голосования в России прозрачна и объективна
Путин: система электронного голосования в России прозрачна и объективна
2024-03-18T00:27
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москва, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, сергей собянин, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Сергей Собянин, Политика
Путин оценил формат электронного голосования
Путин: Собянин настаивал на расширении возможностей электронного голосования
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата проведения выборов, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Пару лет назад были сомнения у некоторых сотрудников администрации - у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможности электронного голосования. … Но, в конце концов, победила точка зрения тех, кто считал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна и объективна", - сказал Путин.
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.