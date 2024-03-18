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Эксперт рассказал, за что голосовали жители новых регионов России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:49 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ekspert-1934019725.html
Эксперт рассказал, за что голосовали жители новых регионов России
Эксперт рассказал, за что голосовали жители новых регионов России - РИА Новости, 18.03.2024
Эксперт рассказал, за что голосовали жители новых регионов России
Жители новых российских регионов на выборах президента РФ голосовали за то, чтобы жить в более свободной, экономически благоприятной и мирной ситуации, чем они... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:49
2024-03-18T14:49
выборы президента россии — 2024
россия
донбасс
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Жители новых российских регионов на выборах президента РФ голосовали за то, чтобы жить в более свободной, экономически благоприятной и мирной ситуации, чем они жили раньше, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "В Донбассе многие надеялись, что их жизнь в Российской Федерации станет намного лучше, чем была, свободнее. Что экономически они тоже окажутся в гораздо более хорошей ситуации, чем были раньше. И им будет гарантирован мир, они смогут жить в мире и не придется выносить нападения украинцев. Они чувствуют, что возвращаются домой", - сказал Шпётле. Ранее кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, признался, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал. Как следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ Путин побеждает с 87,3% голосов.
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россия, донбасс, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Донбасс, Владимир Путин
Эксперт рассказал, за что голосовали жители новых регионов России

Эксперт: жители новых регионов России на выборах голосовали за мирную жизнь

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Жители новых российских регионов на выборах президента РФ голосовали за то, чтобы жить в более свободной, экономически благоприятной и мирной ситуации, чем они жили раньше, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
«
"В Донбассе многие надеялись, что их жизнь в Российской Федерации станет намного лучше, чем была, свободнее. Что экономически они тоже окажутся в гораздо более хорошей ситуации, чем были раньше. И им будет гарантирован мир, они смогут жить в мире и не придется выносить нападения украинцев. Они чувствуют, что возвращаются домой", - сказал Шпётле.
Ранее кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, говоря о результате выборов в новых регионах России и Крыму, признался, что он думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал.
Как следует из данных ЦИК после обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ Путин побеждает с 87,3% голосов.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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