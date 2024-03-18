Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт
Эксперт: СВО и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг Путина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг президента России Владимира Путина, переизбранного на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир.
По его словам, Путин одержал более внушительную победу, чем можно было ожидать.
«
"Предварительные результаты президентских выборов показывают еще более масштабную победу Владимира Путина, чем ожидалось. Ясно, что контекст военной операции на Украине и заявлений о возможном прямом столкновении со странами НАТО, послужил патриотическому единению вокруг главы государства и объясняет очень низкий процент поддержки других кандидатов", - отметил эксперт.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.