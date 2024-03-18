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Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:56 18.03.2024 (обновлено: 14:39 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ekspert-1933976433.html
Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт
Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт - РИА Новости, 18.03.2024
Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт
Конфликт на Украине и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг президента России Владимира Путина, переизбранного на пост главы государства, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:56
2024-03-18T14:39
выборы президента россии — 2024
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг президента России Владимира Путина, переизбранного на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир. По его словам, Путин одержал более внушительную победу, чем можно было ожидать. "Предварительные результаты президентских выборов показывают еще более масштабную победу Владимира Путина, чем ожидалось. Ясно, что контекст военной операции на Украине и заявлений о возможном прямом столкновении со странами НАТО, послужил патриотическому единению вокруг главы государства и объясняет очень низкий процент поддержки других кандидатов", - отметил эксперт.
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в мире, украина, нато, россия, франция, жак сапир, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Украина, НАТО, Россия, Франция, Жак Сапир, Владимир Путин
Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт

Эксперт: СВО и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг президента России Владимира Путина, переизбранного на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир.
По его словам, Путин одержал более внушительную победу, чем можно было ожидать.
«
"Предварительные результаты президентских выборов показывают еще более масштабную победу Владимира Путина, чем ожидалось. Ясно, что контекст военной операции на Украине и заявлений о возможном прямом столкновении со странами НАТО, послужил патриотическому единению вокруг главы государства и объясняет очень низкий процент поддержки других кандидатов", - отметил эксперт.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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