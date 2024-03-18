https://ria.ru/20240318/ekspert-1933976433.html

Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт

Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт - РИА Новости, 18.03.2024

Конфликт на Украине сплотил народ вокруг Путина, считает эксперт

Конфликт на Украине и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг президента России Владимира Путина, переизбранного на пост главы государства, заявил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:56

2024-03-18T12:56

2024-03-18T14:39

выборы президента россии — 2024

в мире

украина

нато

россия

франция

жак сапир

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933867851_158:0:2804:1488_1920x0_80_0_0_eb4dc2eec745c3ed05620eb205d3a787.jpg

ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине и угрозы столкновения с Западом сплотили народ вокруг президента России Владимира Путина, переизбранного на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Высшей школы социальных исследований Франции Жак Сапир. По его словам, Путин одержал более внушительную победу, чем можно было ожидать. "Предварительные результаты президентских выборов показывают еще более масштабную победу Владимира Путина, чем ожидалось. Ясно, что контекст военной операции на Украине и заявлений о возможном прямом столкновении со странами НАТО, послужил патриотическому единению вокруг главы государства и объясняет очень низкий процент поддержки других кандидатов", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия, франция, жак сапир, владимир путин