https://ria.ru/20240318/ekonomiki-1933854152.html

Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин

Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин

Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия старается делать то же самое, такие задачи стоят, заявил кандидат в президенты РФ и действующий... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:40

2024-03-18T00:40

2024-03-18T00:40

китай

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия старается делать то же самое, такие задачи стоят, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно, и что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера. И мы стараемся делать то же самое внутри страны. Перед нами точно такие же задачи стоят в России", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.

https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html

китай

россия

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китай, россия, владимир путин, в мире