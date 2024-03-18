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Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин
Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин
Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия старается делать то же самое, такие задачи стоят, заявил кандидат в президенты РФ и действующий... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:40
2024-03-18T00:40
2024-03-18T00:40
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия старается делать то же самое, такие задачи стоят, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно, и что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера. И мы стараемся делать то же самое внутри страны. Перед нами точно такие же задачи стоят в России", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, заявил Путин
Путин: Россия стремится к инновациям в экономике, как Китай
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия старается делать то же самое, такие задачи стоят, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно, и что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера. И мы стараемся делать то же самое внутри страны. Перед нами точно такие же задачи стоят в России", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.
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