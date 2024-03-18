https://ria.ru/20240318/dzerzhinsk-1933921419.html
В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны
В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны - РИА Новости, 18.03.2024
В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны
Председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске пресекла попытку поджога урны на избирательном участке, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:13
2024-03-18T10:13
2024-03-18T10:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске пресекла попытку поджога урны на избирательном участке, сообщила избирательная комиссия Нижегородской области. Инцидент произошел в субботу, 16 марта. "Услышав телефонный разговор одной из избирательниц, которой поступали инструкции по поджогу урны с бюллетенями, председатель вместе с другими членами УИК остановили ее. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств", - сообщили в облизбиркоме. Отмечается, что работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, украина, россия, элла памфилова, viber, whatsapp inc., происшествия
Выборы президента России — 2024, Нижегородская область, Украина, Россия, Элла Памфилова, Viber, WhatsApp Inc., Происшествия
В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны
Председатель избиркома в нижегородском Дзержинске пресекла попытку поджога урны
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске пресекла попытку поджога урны на избирательном участке, сообщила избирательная комиссия Нижегородской области.
Инцидент произошел в субботу, 16 марта.
Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли
"Услышав телефонный разговор одной из избирательниц, которой поступали инструкции по поджогу урны с бюллетенями, председатель вместе с другими членами УИК остановили ее. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств", - сообщили в облизбиркоме.
Отмечается, что работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова
, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp
и Viber с территории Украины
и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия
справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.