https://ria.ru/20240318/dzerzhinsk-1933921419.html

В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны

В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны - РИА Новости, 18.03.2024

В нижегородском Дзержинске пресекли попытку поджога урны

Председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске пресекла попытку поджога урны на избирательном участке, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:13

2024-03-18T10:13

2024-03-18T10:13

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске пресекла попытку поджога урны на избирательном участке, сообщила избирательная комиссия Нижегородской области. Инцидент произошел в субботу, 16 марта. "Услышав телефонный разговор одной из избирательниц, которой поступали инструкции по поджогу урны с бюллетенями, председатель вместе с другими членами УИК остановили ее. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств", - сообщили в облизбиркоме. Отмечается, что работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.

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Варвара Скокшина

нижегородская область, украина, россия, элла памфилова, viber, whatsapp inc., происшествия