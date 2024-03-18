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В Рязани маршрутка врезалась в дерево - РИА Новости, 18.03.2024
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16:37 18.03.2024
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В Рязани маршрутка врезалась в дерево
В Рязани маршрутка врезалась в дерево - РИА Новости, 18.03.2024
В Рязани маршрутка врезалась в дерево
Маршрутка в Рязани врезалась в дерево, пострадали водитель и четыре пассажира, им оказана помощь, сообщило УГИБДД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:37
2024-03-18T16:37
происшествия
рязань
угибдд
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Маршрутка в Рязани врезалась в дерево, пострадали водитель и четыре пассажира, им оказана помощь, сообщило УГИБДД по региону в своем Telegram-канале.Отмечается, что ДТП произошло в понедельник примерно в 13.50 на Окском проезде в Рязани. Местный житель, "управляя маршрутным такси Peugeot, по предварительной информации, совершил наезд на препятствие в виде дерева". &quot;В результате происшествия водитель, а также его пассажиры в возрасте 20, 23, 25 лет и 31 года получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь&quot;, - сообщает Госавтоинспекция региона.
https://ria.ru/20240316/zhurnalistka-1933573205.html
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происшествия, рязань, угибдд, peugeot 3008
Происшествия, Рязань, УГИБДД, Peugeot 3008
В Рязани маршрутка врезалась в дерево

В Рязани маршрутка врезалась в дерево, пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Маршрутка в Рязани врезалась в дерево, пострадали водитель и четыре пассажира, им оказана помощь, сообщило УГИБДД по региону в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ДТП произошло в понедельник примерно в 13.50 на Окском проезде в Рязани. Местный житель, "управляя маршрутным такси Peugeot, по предварительной информации, совершил наезд на препятствие в виде дерева".
«

"В результате происшествия водитель, а также его пассажиры в возрасте 20, 23, 25 лет и 31 года получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщает Госавтоинспекция региона.

Журналистка Анна Никитенко - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко
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ПроисшествияРязаньУГИБДДPeugeot 3008
 
 
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