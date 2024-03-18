https://ria.ru/20240318/dtp-1934055712.html

В Рязани маршрутка врезалась в дерево

В Рязани маршрутка врезалась в дерево - РИА Новости, 18.03.2024

В Рязани маршрутка врезалась в дерево

Маршрутка в Рязани врезалась в дерево, пострадали водитель и четыре пассажира, им оказана помощь, сообщило УГИБДД по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:37

2024-03-18T16:37

2024-03-18T16:37

происшествия

рязань

угибдд

peugeot 3008

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Маршрутка в Рязани врезалась в дерево, пострадали водитель и четыре пассажира, им оказана помощь, сообщило УГИБДД по региону в своем Telegram-канале.Отмечается, что ДТП произошло в понедельник примерно в 13.50 на Окском проезде в Рязани. Местный житель, "управляя маршрутным такси Peugeot, по предварительной информации, совершил наезд на препятствие в виде дерева". "В результате происшествия водитель, а также его пассажиры в возрасте 20, 23, 25 лет и 31 года получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщает Госавтоинспекция региона.

https://ria.ru/20240316/zhurnalistka-1933573205.html

рязань

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происшествия, рязань, угибдд, peugeot 3008