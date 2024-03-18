https://ria.ru/20240318/drg-1934005401.html

В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу

В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу

В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:09

2024-03-18T14:09

2024-03-18T14:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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Кирилл Волков

белгородская область, украина, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины