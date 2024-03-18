https://ria.ru/20240318/drg-1934005401.html
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу
В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:09
2024-03-18T14:09
2024-03-18T14:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу
Минобороны: в районе Козинки пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу