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В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 18.03.2024 (обновлено: 14:15 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/drg-1934005401.html
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу
В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:09
2024-03-18T14:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в министерстве.
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белгородская область, украина, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу

Минобороны: в районе Козинки пресекли попытки ДРГ проникнуть через границу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Белгородской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу РФ украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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