https://ria.ru/20240318/dota-1934079356.html

Зюганову рассказали, как играть в Dota 2

Зюганову рассказали, как играть в Dota 2 - РИА Новости, 18.03.2024

Зюганову рассказали, как играть в Dota 2

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову перед открытием в ГД выставки "Спорт высоких технологий" рассказали о сути игры Dota 2. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:22

2024-03-18T18:22

2024-03-18T18:22

технологии

геннадий зюганов

госдума рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову перед открытием в ГД выставки "Спорт высоких технологий" рассказали о сути игры Dota 2. Во время осмотра выставки, которую планирует открыть думский комитет по спорту в четверг, Зюганов поинтересовался у экскурсовода, какая компьютерная игра является самой массовой, и какая ее суть. "Dota 2. Команда пять на пять (игроков), которая сражается, чтобы защитить свою базу. Там 120 персонажей, и умение правильно выбирать из этих персонажей – это главная способность. Это аналитика", - рассказал собеседник политика. Зюганов спросил собеседника о сути игры. "По сути, на вас обрушился десант чужой, и вы отбиваетесь?" - уточнил он. "Задача каждой команды – уничтожить базу соперника", - ответил презентующий выставку.

https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, геннадий зюганов, госдума рф