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Зюганову рассказали, как играть в Dota 2 - РИА Новости, 18.03.2024
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18:22 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/dota-1934079356.html
Зюганову рассказали, как играть в Dota 2
Зюганову рассказали, как играть в Dota 2 - РИА Новости, 18.03.2024
Зюганову рассказали, как играть в Dota 2
Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову перед открытием в ГД выставки "Спорт высоких технологий" рассказали о сути игры Dota 2. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:22
2024-03-18T18:22
технологии
геннадий зюганов
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову перед открытием в ГД выставки "Спорт высоких технологий" рассказали о сути игры Dota 2. Во время осмотра выставки, которую планирует открыть думский комитет по спорту в четверг, Зюганов поинтересовался у экскурсовода, какая компьютерная игра является самой массовой, и какая ее суть. "Dota 2. Команда пять на пять (игроков), которая сражается, чтобы защитить свою базу. Там 120 персонажей, и умение правильно выбирать из этих персонажей – это главная способность. Это аналитика", - рассказал собеседник политика. Зюганов спросил собеседника о сути игры. "По сути, на вас обрушился десант чужой, и вы отбиваетесь?" - уточнил он. "Задача каждой команды – уничтожить базу соперника", - ответил презентующий выставку.
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технологии, геннадий зюганов, госдума рф
Технологии, Геннадий Зюганов, Госдума РФ
Зюганову рассказали, как играть в Dota 2

Зюганову на выставке в Госдуме рассказали, как играть в Dota 2

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову перед открытием в ГД выставки "Спорт высоких технологий" рассказали о сути игры Dota 2.
Во время осмотра выставки, которую планирует открыть думский комитет по спорту в четверг, Зюганов поинтересовался у экскурсовода, какая компьютерная игра является самой массовой, и какая ее суть.
"Dota 2. Команда пять на пять (игроков), которая сражается, чтобы защитить свою базу. Там 120 персонажей, и умение правильно выбирать из этих персонажей – это главная способность. Это аналитика", - рассказал собеседник политика.
Зюганов спросил собеседника о сути игры. "По сути, на вас обрушился десант чужой, и вы отбиваетесь?" - уточнил он. "Задача каждой команды – уничтожить базу соперника", - ответил презентующий выставку.
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