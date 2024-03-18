https://ria.ru/20240318/donbass-1934018296.html

В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов

В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов - РИА Новости, 18.03.2024

В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов

Более 180 украинских беспилотников перехвачено в период выборов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:46

2024-03-18T14:46

2024-03-18T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

горловка

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 180 украинских беспилотников перехвачено в период выборов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "По данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 183 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Пантелеймоновка, а также в центральной части Донецка перехвачены вражеские коптеры, несущие на себе самодельные взрывные устройства. Взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом, жертв среди гражданского населения нет. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html

https://ria.ru/20240316/pvo-1933485652.html

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, горловка, донецк, стирол