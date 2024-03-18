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В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/donbass-1934018296.html
В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов
В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов - РИА Новости, 18.03.2024
В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов
Более 180 украинских беспилотников перехвачено в период выборов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:46
2024-03-18T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
горловка
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 180 украинских беспилотников перехвачено в период выборов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "По данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 183 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Пантелеймоновка, а также в центральной части Донецка перехвачены вражеские коптеры, несущие на себе самодельные взрывные устройства. Взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом, жертв среди гражданского населения нет. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html
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в мире, макеевка, горловка, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Горловка, Донецк, Стирол
В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов

В ДНР во время выборов обнаружили и подавили 183 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 180 украинских беспилотников перехвачено в период выборов над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"По данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой обнаружены и подавлены 183 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба.
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Отмечается, что вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Пантелеймоновка, а также в центральной части Донецка перехвачены вражеские коптеры, несущие на себе самодельные взрывные устройства.
Взрывотехники УФСБ, с помощью специальных технических средств, обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства накладным зарядом, жертв среди гражданского населения нет.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаГорловкаДонецкСтирол
 
 
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